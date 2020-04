Olga Lenski (Maria Simon) und Adam Raczek (Lucas Gregorowicz, rechts) stehen vor einem auch moralisch schwierigen Fall. (rbb/Arnim Thomaß)

Späte Schwangerschaftsabbrüche, fanatische Abtreibungsgegner, mörderischer Glauben und sogar eine Geiselnahme - der aktuelle „Polizeiruf 110“ aus Frankfurt (Oder) fährt ein ganzes Arsenal moralisch heikler und emotional herausfordernder Themen auf. Unter dem Titel „Heilig sollt ihr sein!“ ermitteln die Kommissare Olga Lenski (Maria Simon) und Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) im deutsch-polnischen Grenzgebiet, das diesmal auch als ideologische Grenze fungiert: Im Fall einer schwangeren jungen Frau, der das Baby gewaltvoll aus dem Bauch geschnitten wird, trifft der tief verwurzelten Katholizismus Polens auf den pragmatischen Atheismus Ostdeutschlands.

Angesichts der hochreligiösen Ideologien entfährt es etwa Ermittlerin Lenski: „Das stammt aus einem 2000 Jahre alten Buch, das ist ein Märchen, Propaganda!“ - „Das nennt man Glaube“, antwortet Kollege Raczek. Ein Glaube, der brandgefährlich sein kann: Ein junger Mann namens Jonas Fleischhauer (Tom Gronau), der sich nach der Bibelfigur Elias benennt, fühlt sich in dem in kühlen Tönen inszenierten Religionsthriller als Gottes Gesandter - geschickt, um das ungeborene Kind der 16-jährigen Larissa Böhler (Paraschiva Dragus) zu retten. Die Jugendliche ist ungewollt schwanger und ebenso verzweifelt wie ihre Eltern. Obwohl das Baby Untersuchungen zufolge mit schwersten Behinderungen auf die Welt kommen würde, möchte im tiefgläubigen Polen kein Arzt eine Abtreibung vornehmen, Als Larissa sich deshalb an einer Brücke das Leben nehmen will, wird sie von Jonas daran gehindert.

Jonas Fleischauer (Tom Gronau) muss sich regelmäßig auf Drängen seiner streng gläubigen Mutter Magda Fleischauer (Anna Grycewicz) exorzieren lassen. (rbb/Arnim Thomaß)

Im deutschen Frankfurt (Oder) soll die Spätabtreibung nach einiger Zeit schließlich doch noch stattfinden. Aber Jonas, getriezt von seiner gläubigen Mutter Magda Fleischauer (Anna Grycewicz), die ihn regelmäßig zu bedrückenden Exorzismen beim Pastor schickt („Sein Vater hat das Böse über Jonas gebracht“), sieht sich auf einer Mission: Er gelangt in den OP-Saal, in dem Larissa operiert werden soll, und schneidet ihr das Kind im Wahn unter ihren Hilferufen aus dem Körper. Die junge Frau schwebt in Lebensgefahr - doch das Kind kommt lebend und vor allem gegen jede Vorhersage gesund zur Welt. „Ein medizinisches Wunder“, sagt der Arzt; ebenso wie die Tatsache, dass das Opfer Larissa angeblich noch Jungfrau war. Die Andeutungen über marienähnliche unbefleckte Empfängnis und heilandhafte auserwählte Kinder verleihen dem Krimi eine wundersam mythologische Ebene, die mit der brutalen Realität harsch kollidiert.

Emotionale Szenen zwischen Mutter und Sohn

Jonas Fleischauer (Tom Gronau) gelingt es auf unerklärliche Weise, den Suizidversuch der jungen Frau, Larissa Böhler (Paraschiva Dragus), zu verhindern. (rbb/Arnim Thomaß)

Dass der Täter dabei von Vornherein bekannt ist, tut der Spannung im „Polizeiruf“ keinen Abbruch. Wendungsreich und klug inszeniert verläuft die Suche der Ermittler nach Jonas, undurchsichtig erscheint dessen Motivation und verführerisch der Gedanke, dass man es hier vielleicht doch mit etwas Überirdischem zu tun hat. „Das Kind ist von Gott“, sagt der Beschuldigte, der aussagt, ihm sei ein Engel erschienen. Er sei vom Teufel besessen, meint hingegen seine Mutter, während der Anwalt hofft, Jonas' Schuld mit einem psychiatrischen Gutachten zu entkräften. „Der Junge ist nicht unzurechnungsfähig“, weiß indes Ermittlerin Lenski, die sich Raczeks Zweifel an der Wirklichkeit und dessen eigenartiges Verhalten nicht erklären kann.

Die Zuschauer hingegen wissen schon früh Bescheid: Auch privat hat der Kommissar, noch griesgrämiger als sonst schon, schwere Last zu tragen. Nach fünf Jahren ohne Kontakt meldet sich seine Mutter Agnieszka Raczek (Małgorzata Zajączkowska) bei ihm, eine ebenfalls tiefgläubige Frau. Ihre Hiobsbotschaft: Sie hat Darmkrebs, will ihr Leben aber in die Hände Gottes geben. Für Raczek kommt das nicht infrage - sie soll sich der modernen Medizin anvertrauen. Die ebenso intimen wie distanzierten Szenen zwischen Mutter und Sohn gehören zu den bewegenden Highlights des Films, hier treffen Vertrautheit und Verletztheit ebenso aufeinander wie Gottesfürchtigkeit und Religionskritik. „Gott straft mich für meine Härte“, sagt die Mutter, „Krebs hat mit Gott nichts zu tun“, der Sohn.

Täter Jonas Fleischauer (Tom Gronau) verschafft sich unerlaubt Zugang zu der Gerichtsmedizin. (rbb/Arnim Thomaß)

Man sieht Radczek weinen und zweifeln, man sieht Lenski fluchen und verzweifeln. Klar wird: An den großen Fragen, die der „Polizeiruf“ aufwirft, kann das Individuum nur scheitern. Die Gesellschaft tut sich anscheinend ebenfalls noch immer schwer: „Jungfrau bringt Heiland zur Welt“, titeln die polnischen Zeitungen, nachdem die Infos über den rätselhaften Fall an die Öffentlichkeit gelangen, während Jonas im Gefängnis von den Mitgefangenen als „Jesus“ gedemütigt wird. Und als hätte die abermalige Offenbarung der Religion als nicht nur sedierendes, sondern zudem tödliches Opium des Volkes nicht genügt, kommt es im Knast auch noch zu einer veritablen Geiselnahme. „Genau wie beim Apostel Paulus“, weiß Radczeks Mutter, „Gott holt seinen Propheten aus dem Gefängnis“.