Der Mordfall "Peggy" ist immer noch nicht geklärt. Seit 18 Jahren sucht die Polizei nach dem Täter, der das seit 2001 verschwundene Mädchen Peggy Knobloch getötet hat. (Jens-Ulrich Koch / Getty Images)

Neue Sichtweise auf den Mordfall „Peggy“: Vor 18 Jahren verschwand das neunjährige Mädchen aus dem oberfränkischen Lichtenberg spurlos. Der aktuelle Hauptverdächtige ist Manuel S. Nun äußerte sich dessen Ehefrau erstmalig in einem Exklusivinterview mit RTL in der Öffentlichkeit. Sie beteuert, dass ihr Mann unschuldig sei.

„Die Polizei ist vom ersten Moment an ganz gezielt vorgegangen“, kritisiert Simone S die Ermittlungsarbeit. „Diese ganze Aktion gegen meinen Mann, die war vom ersten Moment absolut öffentlichkeitswirksam angelegt, und die Öffentlichkeit wurde ja regelrecht instrumentalisiert, um wirklich maximalen Druck auf meinen Mann auszuüben.“ Das Teilgeständnis, das ihr Mann 2018 abgelegt und kurze Zeit später widerrufen hat, begründet Simone S. so: „Mein Mann hat der Polizei nur diese Geschichte erzählt, die sie hören wollten, weil er sich unter Druck gesetzt gefühlt hat.“

Obwohl einige Indizien für die Schuld von Manuel S. sprechen, will seine Ehefrau ihm auch künftig den Rücken stärken. „Er kann diesem immensen Druck in diesem Verfahren nur standhalten, weil er weiß, dass er in seinem Leben nichts verbrochen hat. Sonst wäre er schon längst zusammengebrochen“, ist sich seine Frau sicher. Ihre gegenwärtige Situation beschreibt sie als „absolut bedrückend und zermürbend. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen, und ich kämpfe für meinen Mann und für meine Familie.“

Die Hoffnung noch nicht aufgegeben

Im Jahr 2001 kam die damals neunjährige Peggy Knobloch nicht von der Schule nach Hause. 15 Jahre später wurden ihre Überreste in einem Waldstück gefunden. Schon 2001 war Manuel S. verdächtig, doch ihm konnte nichts nachgewiesen werden, ehe 2018 die Ermittlungen gegen ihn wieder aufgenommen wurden. Simone S. ist Arzthelferin und seit 2011 mit Manuel S. verheiratet. Gemeinsam hat das Paar zwei Söhne.

Simone Knobloch, die Mutter der kleinen Peggy, hat die Hoffnung derweil noch nicht aufgegeben, dass der wahre Täter noch überführt wird. Ihre Anwältin Ramona Hoyer steht hinter der Polizei: „Wenn man sich überlegt, dass das Verfahren jetzt mehr als 18 Jahre läuft, sind wir für jeden Schritt dankbar, der unternommen wird, um herauszufinden, was damals passiert ist.“

Das Interview mit Simone S. sowie weitere Informationen zum Mordfall „Peggy“ werden am Dienstag, 7. Mai, ab 6.00 Uhr in den RTL-Magazinformaten zu sehen sein.