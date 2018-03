Zuletzt war der 51-jährige Mousse T als Juror bei "Deutschland sucht den Superstar" zu sehen. (MG RTL D / Stefan Gregorowius)

„Ich mache das immer nur, wenn ich was zu sagen habe“, begründet DJ und Produzent Mousse T. die lange Pause zwischen seinen Alben. Nach 14 Jahren bringt er am 13. April den Longplayer „Where Is The Love?“ auf den Markt. Ab 23. März gibt es mit drei Singleauskopplungen schon einen umfangreichen Vorgeschmack.

Richtig Freude auf die 19 Soul-, Funk- und Disco-Tracks macht der 51-Jährige schon mit der Ankündigung, ein Lied selbst dürfe eine „gewisse rohe Attitüde haben und ein bisschen schmutzig klingen. Gleichzeitig muss der Gesang einfach Weltklasse sein“. Dass er echte Chartstürmer abliefern kann, bewies er bereits mit Titeln wie „Horny“ und „Sex Bomb“.

Zuletzt war der DJ als Juror bei der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ zu sehen und gab sich im Interview mit teleschau - der mediendienst bedacht: „Vor fünf Jahren hätte ich bei dem 'DSDS'-Angebot abgewunken und wäre lieber hinter meinem Mischpult geblieben, heute weiß ich, wie wichtig so eine Show ist, um den Erfolg weiterzubringen.“ Dass er so vielleicht auch den ein oder anderen Käufer für sein Album dazugewonnen hat, daraus macht Mousse T. keinen Hehl. „Ruhm und Bekanntheit sind auch nur ein Mittel, um sich im Gespräch zu halten und so die Kunst voranzutreiben.“