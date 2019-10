2017 gewann Alphonso Williams die Stafftel von Deutschland sucht den Superstar. Jetzt ist der Sänger im Alter von 57 Jahren gestorben. (Henning Kaiser/dpa)

Alphonso Williams ist tot. Der Sieger des Wettbewerbs Deutschland sucht den Superstar (DSDS) im Jahr 2017 erlag am Samstag im Alter von 57 Jahren einem Krebsleiden. Das teilte seine Familie auf Instagram mit.

"Unser geliebter Alphonso ist unter ärztlicher Aufsicht und dem Beisein seiner Familie und Freunde verstorben", heißt es in der Mitteilung. Am 12. Oktober habe der Krebs den Kampf gewonnen. Alphonso Williams litt an Prostatakrebs.

Als "Mr. Bling Bling" eroberte der Sänger 2017 die Herzen der DSDS-Jury und -Zuschauer. Mit "What becomes of the broken Hearted" interpretierte Williams in seinem Sieger-Song ein Lied von Jimmy Ruffin neu. 2018 nahm Williams an einer weiteren TV-Show teil: bei der sechsten Staffel von Promi Big Brother wurde er am Ende Dritter.

Williams wurde 1962 in Detroit im US-Bundesstaat Michigan geboren. Als GI bei der US-Armee kam er 1980 nach Garlstedt in die Lucius D. Clay Kaserne. Dort war er bis 1983 stationiert. Er hinterlässt seine Ehefrau und zwei Kinder.

"Jetzt hat der Himmel einen glitzernden Stern gewonnen", schreibt seine Familie auf Instagram.