Mit Borussia Dortmunds Axel Witsel ist auch die Bundesliga beim "MTV Cribs"-Comeback vertreten. In "MTV Cribs: Footballers Stay Home" zeigen Fußballstars ihren Alltag in Corona-Zeiten - und ihre eigenen vier Wände. (MTV / ViacomCBS)

Ist der Rasen vor dem Haus des englischen Nationalspielers Jesse Lingard so akkurat gepflegt wie der im Old Trafford? Besteht die Wohnzimmer-Einrichtung von Borussia Dortmunds Mittelfeld-Motor Axel Witsel nur aus einem Fernseher und einer PlayStation? Und fährt Arsenals David Luiz mit einer protzigen Luxuskarosse oder einem Otto-Normal-Auto durch London? Vielleicht beantwortet die neue Show „MTV Cribs: Footballers Stay Home“ (ab Donnerstag, 18. Juni, 22 Uhr, MTV) diese Fragen. In Zeiten von Social Distancing bestreiten auch Fußballstars ihren Alltag größtenteils zu Hause - und lassen Fans nun daran teilhaben.

Im Gegensatz zu früher, als große Musik-Stars ihre Luxusanwesen präsentierten, kommt die beliebte Show „MTV Cribs“ nach über 20 Jahren also nun mit Stollenschuhträgern daher, die in Zeiten der Pandemie die Pforten ihrer Häuser und Wohnungen öffnen. Wer Arsenals Paradiesvogel Pierre Emerick Aubameyang und dessen Outfits noch aus der Bundesliga kennt, könnte vermuten, dass seine Wohnung der von neureichen Rappern in nichts nachsteht. Dabei steht jedoch auch der Lockdown-Alltag der Spieler im Vordergrund, inklusive Fitness-Routinen sowie dem Inhalt des Kühlschranks.

Andreas Pereira von Manchester United präsentiert seine Küche - und seine Kochkünste in Corona-Zeiten. (MTV / ViacomCBS)

Neben den bereits erwähnten Spielern gewähren auch Andreas Pereira von Manchester United sowie die Fußballerin Lieke Martens vom FC Barcelona Einblicke ins aktuell eingeschränkte Profi-Leben in den eigenen vier Wänden. Nach der linearen Ausstrahlung sind die Folgen auf www.mtv.de abrufbar.