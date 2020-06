Eine Britpop-Messe der Versöhnung: Liam Gallagher und sein "MTV Unplugged" (Warner)

Über Liam Gallaghers Karriere schweben wohl für immer drei Fragen. Ob sich er und sein Bruder Noel jemals wieder vertragen? Seit 2009 haben die legendären Streithammel aus Manchester nicht mehr miteinander gesprochen. Ob Oasis bei einer Wiedervereinigung jemals wieder jene majestätische Bedeutung innehätte, die sie als wichtigste Vertreter des Britpops in den Neunzigern pflegte? Mit dem Release seines zweiten Soloalbums „Why Me? Why Not“ 2019 blieb auch dies bisher im Sternzeichen Ungewiss. Aber können die Solokarrieren der Gallaghers jene Lücke schließen, die Oasis hinterlassen hat? Liam hat es mit „MTV Unplugged (Live At Hull City Hall)“ mal wieder versucht.

Immerhin eine kleine Entschädigung hält das Live-Album von Liam Gallagher bereit. Erst vor zwei Jahren hatte Noel während eines Auftritts in den USA mit seinen High Flying Birds die Stadt Hull als „Drecksloch“ beschimpft. Dass Liam sein MTV-Megaevent dort austrägt? Ein zweierlei Wink mit dem Mikrofonstativ. Oasis war 1996 überdies schon einmal von MTV zu einer „Unplugged“-Show in London eingeladen, an der Liam allerdings nicht teilnahm. Angeblich wegen Halsschmerzen. Sein Bruder versuchte damals als Ersatz-Sänger den TV-Auftritt zu retten, bei dem sich schon Künstler wie Nirvana oder Laurny Hill ins ewige Pop-Gedächtnis geschrieben haben. Die Show erschien nie als LP.

Können die Solokarrieren der Gallaghers die Lücke schließen, die Oasis hinterlassen hat? Liam hat es mit "MTV Unplugged (Live At Hull City Hall)" mal wieder versucht. (Warner/Jake Green)

„Wir spielen 'Stand By Me'“, schnoddert Gallagher fast 25 Jahre später durch die City Hall, kurz bevor der Song vom Oasis-Album „Be Here Now“ in einer bombastischen Streicher-Umgebung umgesetzt wird. Es ist der Schlüsselmoment dieses Konzerts und das einzige Mal, dass Gallagher eindeutig gegen Noel und die High Flying Brids feuert. Ein Zeichen der Versöhnung? Vielleicht. Überhaupt sind die Hälfte der Songs Material aus der Oasis-Frühphase. Live-Klassiker wie „Some Might Say“ und das für solche Zwecke gerade zu aufdringliche „Cast No Shadow“ wechseln sich mit Fan-Geheimtipps wie „Sad Song“ ab. Dass Ex-Oasis-Gitarrist Paul „Bonehead“ Arthurs hier mitspielt, potenziert die Strahlkraft dieser Klassiker. Von der musikalischen Vergangenheit wird Liam eh für immer verfolgt werden, also hat er sie einfach gleich eingeladen.

Die Arrangements mit dem Urban Soul Orchestra, einem 24-köpfigen Ensemble aus Streichern, Akustikgitarre und Background-Gesang, wurden aber nicht in üppigem E-Musik-Pathos erstickt. Ihr emotionaler Charakter ist mit dem Orchester zaghaft vergrößert worden, Konnivenz statt Opulenz. Das macht selbst ungeliebte Solo-Songs aus Liams Katalog, hier etwa das im Original eher beliebig klingende „Now That I've Found You“, mit so einem orchestralen Klang zu Stimmungsaufhellern seliger Versöhnlichkeit.

In behutsamer Balance aus Rockstar-Habitus und Working-Class-Altersmilde leitet Liam diese einstündige Britpop-Messe der Versöhnung zum zwingenden Gänsehaut-Finale „Champagne Supernova“. Im zärtlichen Abschlussapplaus und den immer wiederkehrenden „Liam“-Rufen signalisieren diese zehn Songs aber vor allem, dass es sich hier um ein Album für den Replay-Knopf handelt. Ironischerweise heißt es auf erwähntem „Stand By Me“: „So what's the matter with you?“ Eine Frage, die sich nach „MTV Unplugged (Live At Hull City Hall)“ vor allem Noel stellen sollte.