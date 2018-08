Die wichtigsten Preise des Abends sackte Camila Cabello mit "Havana" ein: Künstler des Jahres und Video des Jahres. (Jeff Spicer/Getty Images)

Mit zwölf Nominierungen ging sie als Favoritin ins Feld, doch am Ende musste sich Cardi B mit drei MTV Video Music Awards zufriedengeben: Beste neue Künstlerin darf sich die Durchstarterin nach der gestrigen Preisverleihung in der Radio City Music Hall in New York nun nennen, außerdem lieferte sie gemeinsam mit Bad Bunny und J Balvin den „Song des Sommers“ („I Like It“) und wurde zusammen mit Jennifer Lopez und DJ Khaled in der Kategorie Beste Zusammenarbeit („Dinero“) ausgezeichnet. Jennifer Lopez, die während der Show ein Medley ihrer größten Hits darbot, wurde zudem mit dem Michael Jackson Video Vanguard Award geehrt, für den sie sich sichtlich gerührt bedankte.

In den Königskategorien Künstler des Jahres und Video des Jahres triumphierte allerdings - zu ihrer eigenen Überraschung - eine andere: Camila Cabello und ihr Song „Havana“ (mit Young Thug) verdienten sich die begehrtesten Astronauten-Trophäen: „Ich kann nicht glauben, dass die für mich ist“, erklärte die gebürtige Kubanerin. Lied des Jahres wurde der Ohrwurm allerdings nicht - der Titel gebührt „Rockstar“ von Post Malone und 21 Savage.

Mit zwölf Nominierungen ging Cardi B als Favoritin ins Award-Rennen. Am Ende erhielt sie drei Astronauten. (Anthony Devlin/Getty Images)

Auch Donald Glover alias Childish Gambino hatte Grund zur Freude: Sein aufsehenerregender Clip zu „This Is America“ setzte sich in den Kategorien Beste Choreografie, Beste Regie und Video mit Botschaft durch. Die Preise für Beste Künstlerische Leitung und Beste Kamera wurde „Apeshit“ von The Carters alias Beyoncé und Jay-Z zugesprochen.

Weitere Preise erhielten unter anderem Ariana Grande (Best Pop), Imagine Dragons (Best Rock), Nicki Minaj (Best HipHop) und der im April verstorbene DJ Avicii (Best Dance). Den Preis für „Lonely Together“ nahm seine Gesangspartnerin Rita Ora entgegen. Dass ihre Dankesworte das einzige Tribut an den Verstorbenen war, stieß in den sozialen Medien auf Kritik, ebenso Madonnas Würdigung von Aretha Franklin, die vor wenigen Tagen den Kampf gegen den Krebs verloren hatte. Statt Aretha Franklin zu ehren, habe Madonna vor allem von ihrer eigenen Karriere gesprochen.