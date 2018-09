Metallica kehren zurück auf die Bühne. Für ihre Europa-Tour 2019 machen die Heavy Metal-Legenden in 20 Ländern Halt. (Universal)

Na wenn das keine gute Nachricht für alle leidenschaftlichen Headbanger ist: Die Heavy Metal-Legenden von Metallica starten im Mai 2019 abermals eine große Stadiontournee durch Europa. Für die insgesamt 25 Shows der „Metallica World Wired Tour“ machen James Hetfield und Co. in 20 Ländern Halt. Auch in Deutschland spielt die Band Konzerte. Termine in Köln, Berlin, München und Mannheim sind bereits fixiert. Als Support unterstützt Metallica die norwegische Band Bokassa. Auch mit dabei sind die Amerikaner „Ghost“, die mit ihrem aktuellen Album „Prequelle“ zuletzt große Erfolge feierten.

Der Ticketvorverkauf für die Konzerte startet am 28. September um 10 Uhr. Alle Konzertbesucher dürfen sich im Nachgang an die Auftritte über einen gratis mp3-Download der Live-Show freuen. Besonders großen Metallica-Fans bietet das „Wherever I May Roam Black Ticket“-Zugang zum Innenraum aller Live-Shows. Für die auf 750 Stück limitierten Tickets sind knapp 600 Euro fällig.

Auch in Deutschland werden James Hetfield und Co. die Bühne rocken. In Köln, Berlin, München und Mannheim kommen die Fans der Band auf ihre Kosten. (Mauricio Santana/Getty Images)

Metallica World Wired Tour

13.06.2019, Köln - RheinEnergieStadion

2016 erschien das bis dato letzte Metallica-Album "Hardwired...To Self-Destruct". Einige der Songs wird die Band sicher auch auf ihrer Europa-Tournee zum Besten geben. (Universal)

06.07.2019, Berlin - Olympiastadion

23.08.2019, München - Olympiastadion

Back on stage: Metallica um Frontmann James Hetfield geht ab Mai auf große Europa-Tournee. Insgesamt 25 Auftritte hat die Band angekündigt. (Raphael Dias/Getty Images)

25.08.2019, Mannheim - Maimarktgelände