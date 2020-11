Die Mafiageschichte des Doppel-"Tatorts" zum 50. Geburtstag der Krimireihe geht in München weiter: Die Kommissare Leitmayr (Udo Wachtveitl, rechts) und Peter Faber (Jörg Hartmann, links) fühlen Mafiaboss Domenico Palladio (Paolo Sassanelli) auf den Zahn. (BR / WDR / X Filme Creative Pool GmbH / Hagen Keller)

Teil zwei des bayerisch-dortmunderischen Doppel-„Tatorts“ zum 50. Geburtstag des Kultkrimis. Im Ruhrpott endeten die Mafia-Verbindungen der an sich so sympathischen Gastronomen-Familie Modica tragisch. Vater Luca (Beniamino Brogi), Tochter Sofia (Emma Preisendanz) und ihren ehemaliger „Gast“ Pippo (Emiliano de Martino) hat das organisierte Verbrechen in einem unauffälligen Münchener Apartment untertauchten lassen. Unternehmer Domenico Palladio (Paolo Sassanelli), ein hochrangiges Mitglied der 'Ndrangheta, steuert die Gruppe dort. Doch sie begeht einen Fehler, der die Ermittler Ivo Batic (Miroslav Nemec), Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) und - aus Dortmund zugereist - Peter Faber (Jörg Hartmann) aufmerksam werden lässt. Bald geraten alle Seiten zunehmend unter Druck - denn es geht nicht mehr nur ums Geschäft, sondern ums nackte Überleben.

Regisseurin Pia Strietmann („Tatort: Unklare Lage“) setzt die zweiten 90 Minuten des spannenden Drehbuchs von Bernd Lange („Das Verschwinden“) um, sie spielen in München und Umgebung. Für Lokal-Kolorit oder Ermittler-Geschichten ist in dem dicht gebauten Plot allerdings wenig Raum, selbst wenn Jörg Hartmann als Dortmunder „fish out of water“ im Dialog mit dem örtlichen Mafiaboss einige seiner witzigsten Hardboilded-Punchlines der Rollengeschichte von sich geben darf.

Sofia Modica (Emma Preisendanz) hat ihr junges, bürgerliches Leben hinter sich gelassen. Mit Pippo Mauro (Emiliano De Martino) und ihrem Vater ist sie in München untergetaucht. (BR / WDR / X Filme Creative Pool GmbH / Hagen Keller)

Im Mittelpunkt steht wie in Teil eins eine tragische Familiengeschichte rund um Schuld, Abhängigkeiten und enttäuschte Liebe. Wobei man „Familiengeschichte“ wie in Teil eins im doppelten Sinne auf die Kernstrukturen des menschlichen Zusammenlebens wie auch auf die Mafia übertragen darf. Ein eher bodenständiger, aber in Sachen tragische Handlungs- und Charakterverdichtung bestechend gut arrangierter Krimi-Thriller, der die „Tatort“-Reihe auf würdige Art feiert.