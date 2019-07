Japanische Forscher dürfen mit der Züchtung von menschlichen Organen in Tieren beginnen (unser Foto zeigt ein Rattenembryo). Ein Expertengremium segnete den Beginn der Forschung mit menschlichen Stammzellen ab, die in Tierembryonen eingepflanzt und von den Tieren ausgetragen werden sollen. (Science Pictures ltd/SPL/dpa)

Vor knapp zehn Jahren kam ein Film in die deutschen Kinos: der sehr mittelmäßig besprochene Science-Fiction-Schocker „Splice“. Adrien Brody spielt darin einen Forscher, der menschliches mit tierischem Erbgut mischt. Die Idee: eine neuartige DNA, die die Widerstandskraft gegen Krankheiten erhöht. Wie erwartet gerät das Genexperiment außer Kontrolle, der Hybrid-Embryo entpuppt sich als blutrünstiges Monster.

Was nach irrem Hollywood-Horror klingt, scheint dieser Tage gar nicht mehr so weit weg zu sein. Japanische Wissenschaftler wollen menschliche Organe in Tieren züchten. Ein Schaf etwa könnte mit einer menschlichen Bauchspeicheldrüse zur Welt kommen und als Organspender dienen.

Szenarien à la „Splice“ dürften dabei kaum zu befürchten sein – ein mulmiges Gefühl hinterlässt die Nachricht dennoch. Wo verläuft die Grenze dessen, was Medizin darf, um dem Menschen zu helfen? Ist es zu verantworten, Tiere als Ersatzteillager zu nutzen? So wichtig es ist, dem Mangel an Spenderorganen zu begegnen, so sehr bedarf es der gesellschaftlichen Diskussion der Frage, ob das Verfahren aus Fernost die Lösung sein darf.