27 Jahre dem ersten Radiohead-Album legt Ed O'Brien, Gitarrist der britischen Band, nun seine erste Soloarbeit vor. (Universal Music)

„Let me bring you songs from the wood, to make you feel much better than you could know“, sangen Jethro Tull vor Urzeiten einmal. Ed O'Brien, Gitarrist der englischen Band Radiohead, hat es ihnen nun nachgetan. Im Jahr 2012 zog sich der Musiker zusammen mit seiner Familie für ein paar Monate an den Rand des brasilianischen Regenwalds zurück, um zur Ruhe zu kommen, zu sich zu finden, wie er auf seinem YouTube-Kanal erzählt. Mitgebracht hat er Ideen für sein grandioses Soloalbum „Earth“, das er nun unter dem Künstlernamen EOB veröffentlicht. Wobei EOB nicht nur für Ed O'Brien steht, sondern auch für viele andere Menschen, die auf „Earth“ zu hören sind.

„Earth“ klingt so gut, so souverän, dass man kaum glauben mag, dass die Platte das erste Soloalbum des 52-Jährigen ist. Seine Bandkollegen waren da wesentlich schneller. Gitarrist Johnny Greenwood veröffentlichte 2003 - zehn Jahre nach dem Radiohead-Debüt „Pablo Honey“ - sein erstes Solowerk, Sänger Thom Yorke folgte drei Jahre später, Schlagzeuger Philip Selway wandelte 2010 erstmals auf eigenen Wegen. Lediglich Colin Greenwood spielt seine Bassgitarre nur auf den Alben seiner Band oder betätigt sich gelegentlich als Gastmusiker.

Ed O'Brien hat in Brasilien seinen Sound gefunden und präsentiert ihn der Welt auf dem Album "Earth". (Universal Music)

Wenn Mitglieder großer Bands Soloplatten veröffentlichen, neigt man als Hörer ja gern zu Kaffeesatzleserei, versucht, aus der Musik herauszuhören, welche Rolle der Einzelkünstler im großen Ganzen der Band spielen mag. Das ist natürlich meist ein eher unsinniges Unterfangen, aber wenn man Ed O'Brien nach dem Hören von „Earth“ eine Rolle bei Radiohead zuweisen will, dann wäre es wohl die desjenigen der fünf, der für das Entspannte, Zurückgelehnte, aber auch Körperliche im Sound der Band zuständig ist. Thom Yorke und Johnny Greenwood, das mögen die Verkopften sein - zumindest aber auf „Earth“ zeigt O'Brien, dass er der Mann fürs Gefühlige ist. Und das im besten Sinne des Wortes.

Ein bisschen Radiohead, ein bisschen Pink Floyd

„Earth“ ist ein Album, das nah dran ist am Radiohead-Sound, ihm aber das bisweilen etwas Akademische nimmt. Klar, „Earth“ funktioniert auch als Hintergrundmusik einer Tagung von, sagen wir, Architekturtheoretikern. Aber man kann sich gut vorstellen, das Album ebenso (in Post-Corona-Zeiten natürlich) tanzend am Strand von Goa zu hören. Letzteres geht mit Radiohead-Platten weniger gut.

Was am Opener „Shangri-La“ (der ein wenig an die Radiohead-B-Seite „The Amazing Sounds Of Orgy“ erinnert, nur tanzbarer ist) erstaunt, ist zunächst der Gesang. Es ist Ed O'Brien, der hier singt - stimmlich aber gar nicht so weit weg ist von seinem Bandkollegen Thom Yorke. Er habe sich aus seiner Komfortzone wagen müssen und sich ursprünglich gar nicht selbst ans Mikrofon stellen wollen, so O'Brien. Gut, dass er es doch gemacht hat, es klingt nämlich verdammt gut. Als Unterstützung hat er sich für „Earth“ zusätzlich allerlei Prominenz ins Studio geholt - Portishead-Gitarrist Adrian Utley und Wilco-Schlagzeuger Glenn Kotche etwa, aber auch Radiohead-Bandkollege Colin Greenwood ist dabei.

Einer der Höhepunkte von „Earth“ ist der mehr als acht Minuten lange Song „Brasil“. Er fühle sich wieder lebendig, singt O'Brien, und so klingt das auch. Voller Energie, mitreißend, dabei zwischen feinsinnigem Gefrickel und stampfenden Beats mäandernd. „Olympik“ erinnert wieder sehr an Radiohead in ihren besten Tagen, das Akustikstück „Cloak Of The Night“ (mit Gastsängerin Laura Marling) gar an einen sehr alten Pink-Floyd-Song, aus der Feder von David Gilmour vielleicht. Es ist ein ziemliches Füllhorn an Klängen, das Ed O'Brien in Brasilien gefunden hat. Die Themen, die die Menschen in seiner Heimat oder auch hierzulande beschäftigen, hat er dabei natürlich nicht vergessen. In der rauen Gitarrennummer „Banksters“ - ein Wortspiel aus „Bankern“ und „Gangstern“ - singt er von Betrugsmaschen der Finanzindustrie und fragt: „Where did all the money go?“ Um die Unbill des Kapitalismus hinter sich zu lassen, muss man wohl weiter reisen bis an den Rand des Regenwalds.