Die Unternehmerin Judith Williams präsentiert ab Oktober die neue ZDF-Show "Mein Lied für Dich". In der Musiksendung erhalten Menschen die Möglichkeit, für eine besondere Person ihres Lebens ein Lied darzubieten. (ZDF / Julia Saller)

Judith Williams ist eine der erfolgreichsten Unternehmerinnen Deutschlands und vertreibt ihre eigenen Kosmetik-, Schmuck- und Modelinien. Dass die 47-Jährige vor ihrer Karriere als Geschäftsfrau eine ganz andere Laufbahn verfolgte, wissen die wenigsten: Bis sie in Folge einer Hormontherapie ihre stimmlichen Fähigkeiten einbüßte, war Williams als Opernsängerin in Konzerthäusern in ganz Europa gefragt. Diese Erfahrungen bringt die Deutsch-Amerikanerin noch in diesem Jahr in die neue ZDF-Show „Mein Lied für dich“ ein, die sie moderieren wird. In der Sendung erhalten Menschen eine Bühne, die einer besonderen Person ihres Lebens eine musikalische Darbietung schenken wollen.

„Ich bin sehr gespannt auf die wunderbaren Gäste, die ihre anrührenden Geschichten in 'Mein Lied für Dich' präsentieren werden“, lässt sich Judith Williams in einer ZDF-Mitteilung zitieren. Sie fühle sich geehrt, die Sendung zu moderieren, denn „Musik ist mein Leben“, wie die Unternehmerin unterstreicht. Sie fügt hinzu: „Für mich ist Musik außerdem die beste Form, Emotionen auszudrücken.“ ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann bezeichnet Williams als „authentisch und emotional“ und bescheinigte ihr aufgrund ihrer Ausbildung zur Opernsängerin: „Sie ist eine absolute Expertin für Musik und Performance.“

Die Kandidaten der neuen ZDF-Show "Mein Lied für Dich" erhalten vor ihrer gesanglichen Darbietung prominente Hilfe. Unter anderem sind Sarah Conner, Johannes Oerding und Sasha als Coaches mit dabei. (Athanasios Gioumpasis/Getty Images)

Die zwei geplanten Folgen von „Mein Lied für dich“ werden im September aufgezeichnet und finden voraussichtlich im Oktober den Weg ins ZDF-Programm. Damit das Dankeschön, der Heiratsantrag oder der Streich für die Teilnehmer wie gewünscht funktioniert, stellt der Sender prominente Unterstützung. Mit dabei sind unterem anderem Sarah Connor, Sasha, Johannes Oerding und Giovanni Zarrella.