Michael Patrick Kelly (links) und Millow brachten internationales Flair in die VOX-Tauschkonzerte. (TVNOW / Markus Hertrich)

Es ist das sogenannte „Weihnachts-Loft“, wie es neudeutsch bei VOX heißt, in dem Michael Patrick Kelly, Milow, Wincent Weiss, Johannes Oerding, Alvaro Soler, Jeanette Biedermann und Jennifer Haben nochmals zusammenkommen. Viel Zeit haben die Künstler in diesem Jahr gemeinsam bei den „Tauschkonzerten“ der „Sing meinen Song“-Reihe in Südafrika miteinander verbracht. Nun lassen sie bei „Sing meinen Song - Die Weihnachtsparty“ die Erinnerungen aufleben. Natürlich dreht sich alles darum, traditionelle Weihnachtslieder und Festtags-Hits gemeinsam neu zu interpretieren. In gemütlicher Familienatmosphäre stimmen die Ausnahmekünstler ihre vielen Fans musikalisch auf das Fest der Liebe ein.

Direkt im Anschluss geht es schwungvoll mit spannendem Musikprogramm weiter: Dann strahlt VOX ab 22.15 Uhr mit der Sendung „Country Music Awards“ ein Top-Event aus einer Pilgerstätte der Populärmusik in den USA aus. Die Preise der sogenannten Country Music Association werden jeweils im November in Nashville, Tennessee, verliehen. Dabei gilt es, die alles entscheidende Frage zu klären: Wer sind die erfolgreichsten Country-Interpreten und -Songwriter des Jahres? Und wer wird sich diesmal den begehrtesten Preis für den „Entertainer of the Year“ schnappen? Durch die schmissige Gala führt Country-Star Carrie Underwood.