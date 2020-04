Musik-Legende Lee Konitz starb im Alter von 92 Jahren an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. (Getty Images)

Er prägte die Musikgeschichte an der Seite von Größen wie Miles Davis und Lennie Tristano: Nun verstarb der legendäre Jazz-Saxofonist Lee Konitz an den Folgen einer Coronavirus-Infektion. Im Alter von 92 Jahren erlag der Musiker in New York „den Komplikationen durch Covid-19“, wie es auf der offiziellen Facebook-Seite hieß. Im Laufe seiner Karriere prägte Konitz die Jazz-Geschichte als einer der wichtigsten Improvisatoren des Genres - und geriet zum stilbildenden Erfinder des „Cool Jazz“.

Aufgewachsen in Chicago, erlebte Konitz 1949 bei den Sessions zu Miles Davis Werk „Birth Of The Cool“ seinen Durchbruch - und spielte sich fortan als Leader und Sideman von Legenden wie dem Pianisten Tristano in die vorderste Reihe der Alt-Saxofonisten. Insgesamt nahm Konitz als einer der Gründerfiguren des modernen Jazz mehr als 150 Alben auf, darunter auch zahlreiche Duos, etwa mit Joe Henderson. In Deutschland spielte er mit Attila Zoller und Albert Mangelsdorff und wurde 2013 mit der „German Jazz Trophy“ für sein Lebenswerk ausgezeichnet.