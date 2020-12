Pokerface - nicht lachen! - Do. 07.01. - ProSieben: 20.15 Uhr Pokerface - nicht lachen!

Muss man aushalten

Rupert Sommer

In der neuen, zunächst nur zweiteiligen ProSieben-Hauptabendshow müssen 16 Prominente in vier Teams den Beweis antreten, dass sie sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen lassen.