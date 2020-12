An mehreren Stellen in der Fußgängerzone haben Menschen zum Gedenken an die Opfer Kerzen aufgestellt. (Oliver Dietze/dpa)

Nach der Amokfahrt in der Trierer Innenstadt mit mehreren Toten ist der mutmaßliche Täter jetzt in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht der Stadt erließ Haftfbefehl gegen den 51 Jahre alten Beschuldigten "wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes in fünf Fällen sowie des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung in 18 weiteren Fällen", wie Staatsanwaltschaft Trier und Polizeipräsidium Trier mitteilten.

Bei der Amokfahrt kamen drei Frauen im Alter von 25, 52 und 73 Jahren sowie ein 45 Jahre alter Mann und ein neuneinhalb Wochen altes Kind ums Leben. 18 weitere Menschen wurden verletzt, sechs davon schwer. Die Mutter des Babys hat überlebt und liegt laut Behördenangaben ebenso im Krankenhaus wie ihr eineinhalb Jahre alter Sohn.

Das Motiv des Mannes sei weiterhin unklar, so Staatsanwaltschaft und Polizei. In seinen bisherigen Vernehmungen durch Beamte der Mordkommission habe der Beschuldigte "wechselnde und in Teilen nicht nachvollziehbare Angaben" gemacht, aus denen "sich bisher weder ein nachvollziehbares Motiv für die Tat noch Einzelheiten zum Tathergang herleiten ließen.

Die Vernehmung des Beschuldigten wird in den nächsten Tagen fortgesetzt. Es hätten sich bislang keine Anhaltspunkte für etwaige politische, religiöse oder ähnliche Motive ergeben.

Der Beschuldigte stand bei der Tat unter Alkoholeinfluss und soll in den Tagen zuvor im Auto gelebt haben. Eine nach seiner Festnahme erfolgte Atemalkoholkontrolle ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,4 Promille. Ihm ist zur weiteren Untersuchung seiner Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen worden. Der Beschuldigte "zeigte zudem in seinem Verhalten bei und nach der Festnahme und im Polizeigewahrsam psychische Auffälligkeiten", heißt es in der Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei weiter. Ein psychiatrischer Gutachter werde deshalb beauftragt, die Schuldfähigkeit des 51-Jährigen zu beurteilen. Bislang gebe es aber keine konkreten Anhaltspunkte "für einen vollständigen Ausschluss der Schuldfähigkeit".

Nach den bisherigen Ermittlungen hatte der Mann mit einem PS-starken Geländewagen der Marke Land Rover am frühen Dienstagnachmittag gezielt Menschen in der Trierer Fußgängerzone überfahren. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministers Roger Lewentz (SPD) war er in der Innenstadt im Zickzack-Kurs mit seinem Wagen unterwegs. Rund vier Minuten nach dem ersten Notruf konnten Polizisten den Autofahrer festnehmen.

Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) sprach nach der Amokfahrt vom schwärzesten Tag für die Stadt in der Nachkriegsgeschichte. Am Trierer Wahrzeichen Porta Nigra wurde der Opfer gedacht. Im Trierer Dom beteten bereits am Dienstagabend rund 100 Menschen für die Toten, die Verletzten und ihre Angehörigen.

Die Innenstadt wurde nach der Tat für die weiteren Ermittlungen weiträumig abgesperrt. In der Nacht waren die Tatortarbeiten dann abgeschlossen, die Fußgängerzone wurde wieder freigegeben.

++ Dieser Artikel wurde um 15.23 Uhr aktualisiert. ++