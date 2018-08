Das Polizeipräsidium in Dortmund. (Marcel Kusch/dpa)

Nach drei Sexualdelikten innerhalb weniger Tage hat die Polizei in Dortmund einen 24-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Ein DNA-Abgleich der Spuren aus Dortmund hatte einen Treffer ergeben, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Dortmund, Henner Kruse.

Ein Polizeibeamter habe den Mann, der ohne festen Wohnsitz in Dortmund lebte, am Freitagmittag in einer U-Bahnstation in der Stadtmitte erkannt und seine Kollegen gerufen. Bei der Festnahme leistete der rumänische Staatsbürger keinen Widerstand.

Zweimal hatte ein Mann Joggerinnen in zwei südlichen Stadtteilen überfallen und zum Sex gezwungen, einmal wurde eine Frau im Westen der Stadt auf dem Heimweg angegriffen. Sie konnte sich befreien und vor der drohenden Vergewaltigung fliehen. (dpa)