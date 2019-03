In der HBO-Dokumentation "Leaving Neverland" erhebt Wade Robson (Bild) schwere Vorwürfe gegen Michael Jackson. Nun berichtet er in Oprah Winfreys Talk-Show von Todesdrohungen gegen ihn. (youtube,com/OWN)

Musikalisch war Michael Jackson ohne Zweifel ein Genie. Das Privatleben des „King of Pop“ jedoch war schon zu Lebzeiten ein Objekt zahlreicher Spekulationen und schlimmer Vorwürfe. Nach Ausstrahlung der zweiteiligen HBO-Dokumentation „Leaving Neverland“ entbrannte zehn Jahre nach dem Tod des Sängers erneut die öffentliche Diskussion. Zwei Männer behaupten, Jackson habe sie im Kindesalter über Jahre hinweg sexuell missbraucht. Wade Robson, einer der Betroffenen, eröffnete nun bei Oprah Winfrey, er habe wegen seiner Enthüllungen in der Dokumentation sogar Todesdrohungen erhalten.

Nachdem die Dokumentation am vergangenen Montag ausgestrahlt wurde, empfing die Talkmasterin die beiden mutmaßlichen Opfer des Musikers in ihrer Talk-Show zum Interview. Wade Robson und James Safechuck erneuerten dabei die Vorwürfe gegen Jackson. „Er präsentierte sich nach außen hin als Engel“, berichtete Robson. Dennoch sei er Jackson ausgeliefert gewesen. „Er sagte mir, es sei Liebe“, erinnerte sich der heute 36-Jährige. „Er sagte mir, dass er mich liebe und dass Gott uns zusammengebracht habe. Michael war Gott für mich.“

In der Dokumentation "Leaving Neverland" werden erneut schwere Vorwürfe gegen Michael Jackson laut. Zwei Männer beschuldigen den King of Pop, sie als Kinder missbraucht zu haben. (Getty Images)

Auf Oprah Winfrey prasselte nach der Show massive Kritik ein, und sie erhielt Hassnachrichten. Sie sei der Familie des Sängers in den Rücken gefallen, obwohl diese Winfrey wie eine Freundin behandelt hätten, so der Tenor der Kritik. Auch Michael Jacksons älterer Bruder Jermaine teilte auf Twitter gegen die Showmasterin aus. Er schrieb: „So viele in der Medienbranche, inklusive Oprah, nehmen 'Leaving Neverland' für bare Münze und formen ein Narrativ, ohne sich für Fakten, Beweise, Glaubwürdigkeit zu interessieren.“ Schon vor der Ausstrahlung von „Leaving Neverland“ hatten Jacksons Nachlassverwalter eine Klage gegen die Macher eingereicht.