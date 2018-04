Einsatzfahrzeuge der Polizei und ein Rettungshubschrauber stehen am Jungfernstieg. Foto: Eckart Gienke (dpa)

Grausames Verbrechen auf einem belebten S-Bahnsteig: Ein einjähriges Mädchen und seine Mutter sind bei einem Messerangriff am Hamburger Bahnhof Jungfernstieg getötet worden. Der Ex-Mann der 34 Jahre alten Frau wurde am Donnerstag als Verdächtiger festgenommen - er ist auch der Vater des Kindes. Die Hintergründe des Familiendramas waren noch unklar. Der 33-Jährige aus dem Niger habe "sehr gezielt und sehr massiv" auf seine beiden Opfer eingestochen, sagte Polizeisprecher Timo Zill. Die Tatwaffe sei noch nicht gefunden worden.

Der Verdächtige hatte laut Polizei selbst den Notruf gewählt, dieser erreichte die Polizei gegen 10.50 Uhr. Das Kind starb noch am Tatort. Die Mutter, den Angaben zufolge eine Deutsche, erlag ihren Verletzungen im Krankenhaus. Notärzte hatten vergeblich um ihr Leben gekämpft.

Die Ermittler gehen von einer Beziehungstat aus. Aber: "Viele Details sind momentan noch für uns völlig unklar", sagte Zill. Nach seinen Angaben waren zum Zeitpunkt der Tat zahlreiche Menschen am Bahnhof. Es gebe deshalb viele Zeugen, die befragt würden. Ein Kriseninterventionsteam war vor Ort. Die Polizei wollte Videoaufnahmen auswerten.

Großeinsatz am Jungfernstieg

Feuerwehr und Polizei waren im Großeinsatz, ein Rettungshubschrauber landete am Jungfernstieg. Der Bereich am Jungfernstieg wurde weiträumig abgesperrt, zeitweise kam es zu Behinderungen im Straßenverkehr. Die Hamburger S-Bahn meldete, dass der Verkehr zwischen Hauptbahnhof und Altona wegen des Polizeieinsatzes gesperrt sei. Der Zugang zur S-Bahn war nach der Tat erst einmal nicht möglich.

Vier Stunden nach der Tat veröffentlichte die Polizei ein Foto vom Tatort. Es zeigt den leeren S-Bahnsteig, auf dem noch ein Kinderwagen steht. An dem Buggy hängt eine rosa Kindertasche, auf dem Boden liegt eine zusammengeschobene helle Decke, daneben weitere Gegenstände, die Kleidungsstücke sein könnten. Das Foto sei in Absprache mit der Staatsanwaltschaft herausgegeben worden, hieß es.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) äußerte sein Entsetzen. "Ich bin erschrocken und traurig über die Tat am Jungfernstieg, bei der offenbar ein Vater seine kleine Tochter und ihre Mutter brutal erstochen hat", schrieb er auf Twitter. "Wir haben tiefes Mitgefühl für alle, die von dieser schlimmen Tat betroffen sind."

AfD kritisiert Parteien in der Bürgerschaft

Die Nordkirche twitterte: "Wir sind traurig. Gott halte das getötete Kind und seine Mutter. Gott weise den rechten Weg. Ein jeder von euch beschütze das Leben, behüte den Frieden." Der Hamburger Erzbischof Stefan Heße teilte mit: "Eine solche Gewalttat trifft uns alle. Wir als Christen wollen an die beiden ermordeten Menschen und an alle Angehörigen denken und für sie gerade in diesen schweren Stunden beten."

Die Hamburger AfD-Fraktion warf den anderen Parteien in der Bürgerschaft vor, sie seien unfähig, auf aktuelle Sicherheitsbedrohungen angemessen zu reagieren. Erst am Vortag sei ein Antrag der AfD, Messerattacken nach Tatbegehungsform und Ethnie der Täter auszuwerten, von der Mehrheit im Parlament abgelehnt worden. "Nur wer derartige Fälle sorgfältig analysiert, ist in der Lage, zukünftigen Taten entgegenzuwirken", sagte der AfD-Abgeordnete Dirk Nockemann.

In jüngster Zeit hatten mehrere mit Messern verübte Beziehungstaten große Bestürzung ausgelöst. Im Oktober tötete ein Pakistaner seine zweijährige Tochter im Hamburger Stadtteil Neugraben-Fischbek. Vor Gericht gestand er die Tat, der Prozess läuft noch. Im März wurde in Flensburg eine 17-Jährige erstochen, ihr Freund, ein 18-jähriger Flüchtling aus Afghanistan, steht unter Tatverdacht.

Messerattacken an verschiedenen Orten

In Kiel läuft zurzeit ein Prozess gegen einen 40-jährigen Türken, der seine 34 Jahre alte Frau mit 23 Messerstichen auf offener Straße erstochen haben soll. Eines der drei gemeinsamen Kinder musste die Tat mit ansehen. Das Urteil wird am 24. April erwartet.

In Freiburg (Baden-Württemberg) steht derzeit ein 53-jähriger Deutscher algerischer Herkunft vor Gericht, weil er seine Ex-Freundin und den gemeinsamen Sohn am 28. Juli 2017 vor einer Tiefgarage in Teningen mit einem Küchenmesser getötet haben soll.

Ende 2016 hatte der Tod einer 38-Jährigen in Kronshagen bei Kiel für Entsetzen gesorgt. Ihr damals 41 Jahre alter Mann aus Togo hatte die Mutter von zwei Kindern mit Benzin übergossen und angezündet. Er wurde vom Gericht in eine Psychiatrie eingewiesen. (dpa)

++ Diese Meldung wurde am 12.04.18 um 16.51 Uhr aktualisiert. ++