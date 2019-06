Haben es nicht leicht miteinander: Lutz (Bernhard Schir) ist alleinerziehend. Lea (Stella Kunkat) will ihren eigenen Kopf durchsetzen. (MDR / Oliver Feist)

Unverbrauchte Bilder - diese hoffte Regisseur Josh Broecker im ornithologischen Naturparadies rund um das sachsen-anhaltische Havelberg zu finden. Vor dieser pastoralen Kulisse inszenierte er für die ARD vor zehn Jahren das Drama „Die Zeit der Kraniche“, das nun im Ersten wiederholt wird. Doch auch hier ist das landschaftliche Idyll natürlich ein trügerisches - zerrissen von einem Babyschrei, durchbrochen von mütterlicher Verzweiflung, bedroht durch ein Wellness-Hotel und gezeichnet von der Identitätssuche der vorpubertierenden Lea. Deren kindliche Hauptdarstellerin Stella Kunkat überzeugt in jeder Hinsicht.

Lea leidet unter dem Verlust der Mutter, die sie als Säugling lieblos verschmähte. Dieses Trauma durchlebt die Prä-Teenagerin erneut, als sie gemeinsam mit Papa Lutz (Bernhard Schir) - ein vom Kranich Besessener und öffentlich als „Öko-Osama“ verlacht - ein ausgesetztes Neugeborenes im Feuchtbiotop findet. Die Suche nach dem treulosen Muttertier beginnt, das sich bald reumütig in Gestalt einer überforderten jungen Frau (Alice Dwyer) der kleinen Retterin nähert. „Die Zeit der Kraniche“ versucht aufzuwiegen, zu problematisieren, erliegt dabei jedoch der Gefahr, viel zu viel zu verzeihen. Märchenhafte Parabel, Sozialdrama oder grünes Plädoyer für die Umwelt? - Broecker fand selbst nicht mehr aus dem eigens geflochtenen Handlungs-Labyrinth. Was bleibt, ist ein kleines Mädchen, das gestandene Fernsehgrößen an die Wand spielt. Zuletzt spielte die inzwischen erwachsene Stella Kunkat in „Das Tagebuch der Anne Frank“ (2016) die Rolle der Margot Frank.