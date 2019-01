Mit "My Hit. Your Song." startet ProSieben eine neue Musikshow. In der ersten Sendung dreht sich alles um Olly Murs (links) und Jason Derulo (Mitte). Auch Sasha ist mit von der Partie. (ProSieben / Benedikt Müller)

Aus alten Musik-Hits neue Versionen zaubern und ihre Interpreten damit überraschen: Mit diesem Konzept ist „Sing meinen Song“ seit Jahren ein Quotengarant für VOX. Die neue Musikshow „My Hit. Your Song.“ auf ProSieben verfolgt nun eine ähnliche Idee - mit einem wesentlichen Unterschied. In der Sendung, die am Donnerstag, 17. Januar, um 20.15 Uhr, Premiere hat, singen nämlich nicht Stars für Stars. Stattdessen kreieren Newcomer, Singer-Songwriter oder bereits etablierte Bands neue Versionen der Lieder.

In der ersten Sendung bringen Jason Derulo und Olly Murs internationalen Glanz mit. Murs erwartet eine poppige Folk-Rock-Variante seines Hits „Dear Darling“. Jason Derulo wird hingegen von einem ganz neuen Arrangement seines Songs „The Other Side“überrascht. Die Kandidaten der Wiener Band SKYE wollen den Superstar mit einem Soft-Rock-Cover zum Weinen bringen. Ob das gelingt?

Die Idee "My Hit. Your Song." ist einfach: Newcomer, Singer-Songwriter oder bereits etablierte Bands kreieren neue Versionen der Lieder. Ob sie Sasha (links), Jason Derulo (Zweiter von rechts) und Olly Murs (rechts) damit überraschen können? Moderiert wird die Show von Jeannine Michaelsen. (ProSieben / Benedikt Müller)

Nach den Auftritten entscheiden die Musik-Stars, welches Cover sie am meisten überzeugen und wer in der Publikumsentscheidung die Chance hat, 25.000 Euro zu gewinnen. Neben Derulo und Murs sollen laut ProSieben in den künftigen Ausgaben auch Sasha, Sido, DJ Bobo, Alvaro Soler, Namika und PUR dabei sein.

„My Hit. Your Song.“ läuft immer donnerstags, um 20.15 Uhr, auf ProSieben. Vorerst sind drei Ausgaben der Musikshow geplant, die Moderation übernimmt Jeannine Michaelsen.