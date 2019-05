Seit 2006 warten die Fans von Tool auf den Nachfolger zu "10.000 Days", von Jahr zu Jahr wurden sie immer wieder vertröstet. Umso größer ist nun die Freude darüber, dass Tool bei ihrem Tour-Auftakt in Florida zwei neue Songs präsentierten. (Tim Cadiente / Sony Music)

Darauf mussten die Fans lange warten: Es gibt endlich neue Musik von Tool! Bei ihrem Tourauftakt in Jacksonville, Florida, präsentierten die Prog-Rocker um Maynard James Keenan mit „Descending“ und „Invincible“ ihre ersten neuen Songs seit 13 Jahren. Einige Anhänger veröffentlichten bereits Video-Aufnahmen bei YouTube, unter denen sich zahlreiche enthusiastische Kommentare finden. „Ich könnte weinen. Das muss ein Traum sein“, lautet die fast schon ungläubige Reaktion eines weiblichen Fans. „Ich war noch nie so aufgeregt“ und „Das ist der beste Tag meines Lebens“, heißt es in weiteren Kommenaren.

Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass es sich bei „Descending“ und „Invincible“ um die ersten Vorboten des mit Spannung erwarteten neuen Tool-Albums handelt. Seit 2006 warten Fans der Grammy-prämierten Band auf einen Nachfolger zu „10.000 Days“. Musikalisch neigen Tool offenbar auch nach über zehn Jahren ohne neue Songs immer noch zum Epos: Sowohl „Descending“ als auch „Invincible“ kommen in den Live-Mitschnitten auf deutlich über zehn Minuten Spielzeit. Wann das neue Album erscheint, ist indes noch nicht bekannt: Nachdem Tool-Drummer Danny Carey vor einigen Monaten eine Veröffentlichung im April anvisiert hatte, stellte Sänger Maynard James Keenan zuletzt ein Release „zwischen Mitte Mai und Mitte Juli“ in Aussicht.