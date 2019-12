Endlich Nummer 1: Mariah Carey freut sich über den späten Erfolg ihres 25 Jahre alten Weihnachtshits. (Scott Barbour/Getty Images)

Ein Weihnachtsfest ohne Weihnachtslieder ist unvorstellbar. Ganz vorne bei den Klassikern, die man jedes Jahr zu hören bekommt, mit dabei ist Mariah Careys „All I Want For Christmas Is You“. Seit 1994 versucht die Pop-Diva,mit diesem Song auf Platz eins der amerikanischen „Billboard Hot 100“-Charts zu landen - ohne Erfolg. Ganze 34 Mal ergatterte der Ohrwurm einen Platz in den Charts, schaffte es aber nie an die Spitze - bis jetzt! Nach 25 Jahren hat „Santa“ der Sängerin endlich diesen Wunsch erfüllt: „All I Want For Christmas Is You“ stieg nun tatsächlich auf Platz eins ein, wie „Billboard.com“ am Montag bekannt gab.

„Wir haben es geschafft“, postete die 49-Jährige wenig später auf ihren Social-Media-Kanälen und fügte ein weinendes Emoji hinzu. Ohne Frage Freudentränen, denn Carey sprengt noch weitere Rekorde. „All I Want For Christmas Is You“ ist das erste Weihnachtslied, das es seit Ross Bagdasarians „The Chipmunk Song“ (Christmas Don't Be Late) von 1958 überhaupt an die Spitze der „Billboard Charts“ geschafft hat. Außerdem ist es Careys 19. Nummer-Eins-Platzierung, womit sie nur einen Hit davon entfernt ist, mit den legendären Beatles gleichzuziehen.