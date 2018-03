Fall Stephanie

Nach 26 Jahren: Mord an Mädchen aus Weimar aufgeklärt

Gut 26 Jahre nach dem Mord an einer Schülerin aus Weimar ist der Fall doch noch aufgeklärt: Wie die Polizei am Montag in Jena mitteilte, konnte der mutmaßliche Täter ermittelt werden.