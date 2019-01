Beim Tachowechsel bekam Eleftherios Tzaferis (Zweiter von links) einen Service-Gutschein überreicht. (obs/Ford-Werke GmbH)

Es gibt kaum ein Land in Europa, durch das Eleftherios Tzaferis und sein Transporter "Sven" noch nicht gefahren sind. 6.000 Kilometer in der Woche sind für die beiden keine Seltenheit. Nun hat der Tacho von "Sven" bei der magischen Eine-Million-Kilometer-Grenze aufgehört zu zählen und das Auto bekam im Zuge der Wartung einen neuen.

Der gebürtige Grieche lebt in Dormagen, ist selbstständiger Spediteur und transportiert Duft- und Aromastofffe für große Lebensmittelkonzerne. Seit neun Jahren ist er dafür mit seinem Kastenwagen auf den Straßen Europas unterwegs. So kommt dann auch der ein oder andere Kilometer zusammen.

So eine große Zahl auf dem Tacho sehen selbst die Experten vom Autohaus in Dormagen selten. "Mag sein, dass gar nicht so wenige Fahrzeuge diese Leistung schaffen, aber die werden dann halt vorher verkauft und ins Ausland exportiert", sagt der Geschäftsführer Heinz-Joachim Pesch.

Umso erstaunlicher ist es, dass "Sven" der Werkstatt, abgesehen von den üblichen Service-Inspektionen, bisher kaum Arbeit machte. Der Transporter war Tzaferis stets ein treuer Begleiter und brachte ihn immer sicher ans Ziel, berichtet der Spediteur, der als Anerkennung für seine Markentreue unter anderem einen Service-Gutschein über 1000 Euro erhielt.