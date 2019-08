Alexander versucht es bei "Bachelor in Paradise" zum dritten Mal mit der Liebe im TV. (TVNOW)

Aller guten Dinge sind drei, wie man weiß. Und so kommt es, dass sich „Bachelorette“-Kandidat Alexander Hindersmann nach zwei Anläufen nun abermals im TV auf die Suche nach der großen Liebe begibt. 2018 hatte die letzte Rose von „Bachelorette“ Nadine Klein erhalten - eine Liebe, die jedoch letztlich scheiterte. Dann die große Premiere: Erstmals durfte ein Kandidat ein Jahr später wieder bei der „Bachelorette“ auf Rosenfang gegen. Gestern nun verabschiedete sich der Personaltrainer vorzeitig von Gerda Lewis.

Für den 31-Jährigen aber kein Grund, aufzugeben - er scheint weiterhin an die Liebe im TV zu glauben: Gemeinsam mit zehn weiteren Single-Männern und elf Single-Frauen nimmt er im Herbst an „Bachelor in Paradise“ teil. Keck fragt RTL in der Ankündigung zum Format: „Für wen ist 'Bachelor in Paradise' nur ein heißer Sommerflirt, für wen der Beginn der vielleicht ganz großen Liebe? Und wer darf womöglich noch mitflirten?“

Isabell suchte beim "Bachelor" 2019 ihr Glück. (TVNOW)

Mit dabei sind unter anderem auch die diesjährigen „Bachelorette“-Kandidaten Daniel, 35, aus Saalfelden/Salzburg in Österreich, Andreas, 27, aus Wermelskirchen, sowie Oggy, 27, aus Wesel. Bei den weiblichen Kandidatinnen hatten 2019 bereits Isabell, 29, aus Burg, Kimberley, 26,aus Hamburg, Stefanie, 33, aus Mettmann, und Christina, 31, aus Hannover ihr Glück beim „Bachelor“ versucht.