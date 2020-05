Interaktives Quiz

Nach Corona-Ende: „Wer weiß denn sowas?“ jetzt für Xbox One

Robert Bannert

Die beliebte Quiz-Show „Wer weiß denn sowas?“ mit Kai Pflaume, Elton und Bernhard Hoëcker ist jetzt auch für Xbox One zu haben. Mit dabei: alle Inhalte der vorangegangenen Umsetzungen für PC, PS4 und Switch - vorausgesetzt, man greift etwas tiefer in die Tasche und investiert in Erweiterungen oder Komplettpaket.