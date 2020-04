ZDF-Spieleabend

Nach Corona-Zwangspause: Johannes B. Kerner öffnet die Spielekiste

teleschau

In Zeiten der Coronakrise sind Gesellschaftsspiele in den heimischen Wohnzimmern wieder gefragt. Dazu passt: Moderator Johannes B. Kerner führt am 22. April durch eine spannende Spielshow mit prominenten Gästen.