Neil Young - Roxy: Tonight's The Night Live

Wie schafft der Mann das nur? Neil Young, mittlerweile 72 Jahre alt, veröffentlicht neue Platten noch immer in einem Tempo, von dem junge Kollegen nur träumen können. Alleine 2017 warf Young zwei neue Studioalben auf den Markt. Das Erstaunlichste aber ist: Mittelmäßiges findet sich darunter nur selten. Quasi nebenbei stellt der Kanadier derzeit sein komplettes Archiv online, in einem experimentellen, kürzlich veröffentlichten Netflix-Film („Paradox“) seiner Lebensgefährtin Daryl Hannah spielte er auch noch mit. Da wirkt es fast wie eine wohlverdiente Verschnaufpause, wenn jetzt mit „Roxy: Tonight's The Night Live“„nur“ ein Konzertmitschnitt erscheint.

Aufgenommen an zwei Abenden im Jahr 1973 mit der kurzlebigen Begleitband Santa Monica Flyers, versammelt das Album zwölf Songs, die in ihrer Studioversion erst zwei Jahre später auf „Tonight's The Night“ veröffentlicht werden sollten. Neil Young und Band spielen hier rau und ungeschliffen, die Gitarren jaulen, Youngs Gesang klingt räudiger als in den Jahren zuvor. Nach den filigranen Meisterwerken „After The Goldrush“ und „Harvest“ kam das damals nicht bei jedem gut an. Rückblickend aber war „Tonight's The Night“, zusammen mit dem ein Jahr zuvor erschienenen (aber erst danach aufgenommenen) Album „On The Beach“ ein Richtungswechsel, der prägend sein sollte für Youngs weiteres Schaffen.