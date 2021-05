Jan Hahn ist am Donnerstag im Alter von 47 Jahren völlig überraschend verstorben. (TVNOW / Stefan Gregorowius)

Damit hatte niemand gerechnet: Am Donnerstag erschütterte die Meldung über den völlig überraschenden Tod von Jan Hahn die deutsche TV- und Medienbranche. Der langjährige Moderator des „Frühstücksfernsehens“ bei SAT.1, der zuletzt bei der RTL-Sendung „Guten Morgen Deutschland“ im Einsatz war, wurde nur 47 Jahre alt. Wie sein plötzliches Ableben die Branche trifft, machte nicht nur eine Schweigeminute klar, die Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben im Nachrichtenformat „RTL Aktuell“ einlegten, sondern auch zahlreiche Beileidsbekundungen von Weggefährten Hahns.

Seine einstige Kollegin beim „Frühstücksfernsehen“, Karen Heinrichs, sagte der „Bild“: „Die Tränen, die wir gemeinsam gelacht haben, weine ich in diesen Tagen um ihn und mit seiner Familie. Er wird auch immer Teil unserer Frühstücksfernsehen-Familie bleiben und hat als einer unserer kreativsten Köpfe das Frühstücksfernsehen zu dem gemacht, was es ist.“

Mareile Höppner trauerte via Instagram über den Verlust von Jan Hahn. (2020 Getty Images/Andreas Rentz)

„Sag nicht, dass es das nicht mehr gibt“

Auch Matthias Killing, mit dem Hahn bei SAT.1 zusammenarbeitete, nahm mit einem emotionalen Statement bei Instagram Abschied. Zu einem Bild, das Killing und Hahn Arm in Arm zeigt, schrieb er: „Du warst viele Jahre ein guter Freund und Partner in Crime. Auch wenn wir uns in den letzten Jahren nicht mehr so oft gesehen haben - unsere Missionen werden mir für immer in Erinnerung bleiben.“

Peter Klöppel (Bild) und Ulrike von der Groeben gedachten dem verstorbenen Jan Hahn mit einer Schweigeminute bei "RTL Aktuell". (Getty Images/Christian Augustin)

Sehr emotional wurde Mareile Höppner. Die Moderatorin verabschiedete sich auf Instagram mit einer Reihe von Bildern von einem „echten Freund“. Sie schilderte: „Ich sitze hier und weine um dich in mein Handy, das wirkt so lächerlich.“ Außerdem fügte Höppner verzweifelt hinzu: „Sag nicht, dass es das nicht mehr gibt. Ich kann nicht sagen, was gerade in mir los ist. Ich umarme alle, die dir alles bedeutet haben.“

„Ich werde dich wahnsinnig vermissen“

Auch weitere TV-Kolleginnen bekundeten ob der tragischen Neuigkeiten ihr Beileid. Moderatorin Vanessa Blumhagen schrieb bei Instagram: „Und dann geht ganz still und plötzlich ein Freund ... Jan, ich werde Dich wahnsinnig vermissen. Ich bin so unendlich traurig.“ Marlene Lufen postete ein Bild von zwei Sporttrikots, eines mit ihrem und eines mit Hahns Nachnamen versehen, und schrieb: „Für immer.“

Schon kurz nach der Meldung über Jan Hahns überraschenden Tod hatte am Donnerstagnachmittag RTL kondoliert. In einem ersten Statement erklärte Stephan Schmitter, Geschäftsführer RTL News: „Wir alle sind geschockt und tieftraurig über den plötzlichen Tod von Jan. Die RTL-Familie verliert einen ganz besonderen Menschen und lieben Kollegen, der uns allen viele wunderbare Fernsehmomente geschenkt hat.“

Vom Radio zum Fernsehen

Nach seinem Abitur hatte Jan Hahn an der Universität Leipzig Kommunikations-, Medien- und Theaterwissenschaft studiert. Über einen Studentenjob bei einem Radiosender kam er im Jahr 2001 zu seiner ersten Fernsehmoderation beim MDR. Seit Januar 2017 moderierte er das RTL-Morgenmagazin „Guten Morgen Deutschland“, zuvor gehörte Hahn zum Team des SAT.1-„Frühstückfernsehen“.

Der Grund für den plötzlichen Tod des dreifachen Familienvaters ist bislang nicht bekannt. „RTL.de“ und „Bild“ schreiben übereinstimmend, er sei „nach kurzer schwerer Krankheit“ verstorben.