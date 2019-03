In der Mystery-Serie "Riverdale" spielte Luke Perry (rechts) den Vater von Hauptcharakter Archie (K. J. Apa). (Netflix)

Wie medienübergreifend berichtet wurde, ist der Ex-„Beverly Hills, 90210“-Star Luke Perry am Montag an den Folgen eines Schlaganfalls im Alter von gerade mal 52 Jahren verstorben. Sein plötzlicher Tod stellt nun auch die Produktionsfirmen der Serie „Riverdale“ vor eine große Herausforderung. Perry gehörte seit 2017 zum Ensemble des Mystery-Formats, das von CBS, Warner Bros. und Berlanti Productions realisiert wird und hierzulande auf Netflix zu sehen ist. Wie „The Hollywood Reporter“ nun berichtet, sind die Dreharbeiten aktuell auf Eis gelegt worden. Die Produktionsfirmen wollen dadurch dem Cast und der Crew ihres Hitformats die nötige Zeit zum Trauern geben.

In einem offiziellen Statement lassen die Produzenten und Produktionsfirmen über die Sozialen Medien verlautbaren: „Wir sind zutiefst traurig, zu erfahren, dass Luke Perry verstorben ist.“ Perry wird in der Mitteilung als „ein unglaublich fürsorglicher, vollendeter Profi mit gigantischem Herzen und ein wahrer Freund für alle“ beschrieben. Er sei „Vaterfigur und Mentor für die jungen Kollegen“ gewesen und habe „das Set mit Liebe und Freundlichkeit erfüllt“.

In den 90er-Jahren war Luke Perry der Schwarm vieler Frauen. (Fox Television/Courtesy of Getty Images)

„Riverdale“ trauert um seinen Star

Perry war von Anfang an mit an Bord des Formats, das auf der „Archie“-Comicreihe basiert. Er verkörperte Fred Andrews, den Vater der Hauptfigur Archie, die von K. J. Apa gespielt wird. Auch die Drehbuchautoren von „Riverdale“ bekundeten ihre Trauer über den Verlust via Twitter: „Luke Perry ... du warst eine freudige, dynamische Seele. Du wirst vermisst werden, doch dein Vermächtnis wird für immer in Erinnerung bleiben. Ruhe in Liebe und Frieden, Freund.“ Molly Ringwald, die in den 1980-ern durch John-Hughes-Filme wie „The Breakfast Club“ zum Star avancierte, spielte in „Riverdale“ die Noch-Ehefrau von Perrys Charakter. Sie twitterte: „Mein Herz ist gebrochen. Ich werde dich so vermissen, Luke Perry. Ich sende meine ganze Liebe an deine Familie.“