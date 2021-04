Willi Herren auf dem offiziellen Pressefoto von "Promis unter Palmen": Die Sendung wird nach dem Tod des Teilnehmers mit sofortiger Wirkung beendet. (SAT.1)

Der Tod von Willi Herren erschüttert die deutsche TV-Branche: Der gebürtige Kölner starb überraschend im Alter von 45 Jahren. Zuletzt war er als Teilnehmer der umstrittenen Reality-TV-Show „Promis unter Palmen“ zu sehen. Die zweite Folge der aktuellen Staffel lief bei SAT.1 am Montagabend.

Weitere Ausstrahlungen des Unterhaltungsformats wird es nicht geben, wie der Sender nun auf Anfrage bekannt machte: „Eine traurige Nachricht hat uns heute erreicht: Willi Herren ist gestorben“, heißt es im Statement von SAT.1. „Wir sind fassungslos. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden. Aus Pietätsgründen wird SAT.1 die verbleibenden Folgen #PromisunterPalmen nicht zeigen. Wir werden versuchen, einen würdigen Abschluss zu finden.“ Auch beim Streamingdienst Joyn werden die noch nicht gezeigten sechs Folgen nicht abrufbar sein.

Die zweite Staffel "Promis unter Palmen" stand unter keinem guten Stern. (SAT.1)

Damit schließt sich für SAT.1 ein wenig rühmliches Show-Kapitel. Die Auftaktfolge der neuen Staffel „Promis unter Palmen“ stand wegen einer homophoben Tirade des Teilnehmers Marcus Prinz von Anhalt schwer in der Kritik. Nachdem sich offenbar auch in Folge 2 Mobbing-Szenen zugetragen hatten, wurde die Episode kurzfristig neu geschnitten und um 30 Minuten gekürzt am Montagabend ausgestrahlt.

Willi Herren, der einst als Darsteller in der ARD-Serie „Lindenstraße“ bekannt wurde, war zuletzt in zahlreichen Reality-Shows zu sehen, etwa im RTL-Dschungelcamp oder mit seiner Frau Jasmin beim „Sommerhaus der Stars“. Wie am Dienstag bekannt wurde, starb der Schauspieler und Partysänger überraschend mit nur 45 Jahren. Er wurde in seiner Kölner Wohnung tot aufgefunden. Todesursache soll eine Überdosis sein. Das berichtet unter anderem die „Bild-“Zeitung.