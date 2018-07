Oliver Bierhoff will sich am Freitag, 6.7. zum Vorrundenaus des DFB-Teams äußern. (Alexander Hassenstein/Getty Images)

Nach dem peinlichen Vorrundenaus der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Russland hofft man jetzt auf Klartext seitens der Verantwortlichen: DFB-Teamchef Oliver Bierhoff will sich am Freitag, 6. Juli, im ZDF-WM-Studio den Fragen von Moderator Oliver Welke stellen. In Baden-Baden soll sich der ehemalige Nationalspieler nach dem ersten Viertelfinalspiel ab 18.30 Uhr erstmals ausführlich im TV zum Ausscheiden der Mannschaft äußern.

„Nach dem frühen Scheitern der Nationalmannschaft gibt es viele Aspekte rund um das Team, die dringend aufgearbeitet werden müssen“, so ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann. „Dafür haben wir mit Oliver Bierhoff ausführlich Gelegenheit.“

Ab 18.30 Uhr steht Oliver Bierhoff im ZDF-WM-Studio Rede und Antwort. (Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Bereits vor der Aussprache zeigt das ZDF ab 15.05 Uhr die Vorberichte und Liveübertragung zum Viertelfinale Uruguay gegen Frankreich, um 20 Uhr folgt die Partie Brasilien gegen Belgien.