Bye bye, ARD: Gerhard Delling verlässt den Sender, dem er mehr als drei Jahrzehnte lang treu war. (WDR / Herby Sachs)

Seit mehr als 30 Jahren ist er das Gesicht der „Sportschau“ im Ersten - doch bald ist Schluss: Gerhard Delling wird zum Ende der aktuellen Bundesliga-Saison den Sender verlassen. Das sagte der 59-Jährige der „Bild“. In den Ruhestand will Delling allerdings noch lange nicht gehen: „Ich will nach den vielen Jahren jetzt Neues kennenlernen, will mich ausprobieren, will noch viel lernen“, so der Moderator gegenüber „Bild“. „Digitale Inhalte reizen mich, ich denke über die Entwicklung einer Fußball-App nach. Und ich will noch ein Buch schreiben - vielleicht sogar einen Roman. Darauf freue ich mich sehr!“

Delling, der seine Karriere als Sportreporter beim NDR begann, kam 1987 zur „Sportschau“. Legendär war seine zwölfjährige Bildschirmpartnerschaft mit dem Ex-Nationalspieler Günter Netzer, mit dem Delling unzählige Fußball-Länderspiele analysierte. „Er war das perfekte Glück, das ich beruflich gefunden habe“, sagte Netzer gegenüber „Bild“. „Es war Freundschaft, und er hat mich professionell durch jede Sendung geführt.“ Für ihre gemeinsame Moderation erhielten Delling und Netzer im Jahr 2000 den Grimme-Preis.

Wer Gerhard Delling nach dessen Ausscheiden im Mai 2019 nachfolgen wird, ist noch nicht bekannt.