Miley Cyrus verarbeitet die Trennung von ihrem Ehemann Liam Hemsworth offenbar musikalisch: Gerade veröffentlichte sie den neuen Song "Slide Away". (2018 Getty Images / John Phillips)

Erst vor wenigen Tagen gaben Miley Cyrus und ihr Ehemann Liam Hemsworth ihre Trennung bekannt. Die Musikerin und der Schauspieler heirateten im vergangenen Dezember nach einer langjährigen On-Off-Beziehung. Nun hat die 26-Jährige überraschend einen neuen Song namens „Slide Away“ veröffentlicht, in dem sie offenbar das Ehe-Aus verarbeitet. So finden sich darin Zeilen wie „Once upon a time, it was paradise“, gefolgt von „Woke up one day, it had turned to dust“. An anderer Stelle heißt es: „Baby we were found, but now we're lost / So it's time to let it go“.

Hemsworth und Cyrus lernten sich während der Dreharbeiten zur Romanze „Mit Dir an meiner Seite“ im Jahr 2009 kennen und lieben. Am 23. Dezember 2018 gaben sich die beiden nach turbulenten Beziehungs-Jahren endlich das Ja-Wort. Keine acht Monate später mussten die beiden ihre Ehe jedoch für gescheitert erklären - offenbar im Einverständnis. Erst vor Kurzem veröffentlichte Hemsworth ein Statement über die sozialen Medien, in dem er zur Trennung Stellung bezog und erklärte, dass er seiner Noch-Ehefrau nur das Beste für die Zukunft wünsche. Er werde sich darüber hinaus in den Medien nicht zum Ehe-Aus äußern, so der 29-jährige Australier.

Miley Cyrus und Liam Hemsworth lebten rund neun Jahre in einer On-Off-Beziehung, bis sich die beiden Ende 2018 dazu entschieden, zu heiraten. Nach acht Monaten ist die Ehe nun jedoch am Ende. (Presley Ann/Patrick McMullan via Getty Images)

Im Mai veröffentlichte Miley Cyrus die EP „She Is Coming“. Ob die Single „Slide Away“ ein Vorgeschmack auf Cyrus' nächstes vollwertiges Album „She Is Miley Cyrus“ ist, mit dem in Fankreisen noch in diesem Jahr gerechnet wird, ist nicht bekannt.