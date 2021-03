Das bewegende Drama "The Hate U Give" mit Amandla Stenberg erzählt, wie tief Rassismus in den USA verwurzelt ist. (ProSieben / 2018 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.)

Rassismus in Amerika war in den vergangenen Jahren immer wieder Thema in Hollywood. Was auffällt: Filme wie Kathryn Bigelows Drama „Detroit“, die oscarnominierte Dramödie „Green Book“ oder der ebenfalls für den Oscar nominierte Film „BlacKkKlansman“ behandeln allesamt historische Stoffe. „The Hate U Give“, die Verfilmung des gleichnamigen, mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichneten Bestsellers von Angie Thomas, schlägt den Bogen in die Gegenwart. Das beeindruckende Coming-of-Age-Drama von George Tillman, Jr., das nun zur Primetime auf ProSieben wiederholt wird, rückt ein 16-jähriges Mädchen ins Zentrum. Es erzählt, basierend auf wahren Begebenheiten, vom noch immer grassierenden Alltagsrassismus in den USA.

Zum ersten Mal begegnet man der jungen Starr (Amandla Stenberg, „Die Tribute von Panem“), als ihr Vater Maverick (eindringlich verkörpert von Russell Hornsby) seinen Kindern zum wiederholten Male erklärt, was sie als Schwarze in einer weißen Welt beachten müssen. Maverick, ein stolzer Black-Panther-Anhänger, beschwört seine Kinder, bei einer Autokontrolle immer ruhig zu bleiben und ihre Hände sofort auf das Armaturenbrett zu legen. Eine Lektion, deren Wichtigkeit sich wenig später bewahrheiten wird.

Starr (Amandla Stenberg, Mitte) besucht eine Schule im reichen Nachbarviertel, wo sie nur weiße Freunde wie Maya (Megan Lawless, links) und Hailey (Sabrina Carpenter) hat. (ProSieben / 2018 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.)

Zwischen zwei Welten

Wenig später erzählt Starr dem Zuschauer von ihrem anstrengenden Doppelleben. Sie wächst in einem liebevollen Zuhause in einem Viertel auf, in dem hauptsächlich Schwarze leben. Kameramann Mihai Malaimare Jr. taucht diese Wohngegend in warme Farben, während er den Ort, an dem Starr zur Schule geht, in kühleren Tönen fotografiert. Hier hat Starr es vor allem mit weißen Mitschülern zu tun und muss sich täglich mit subtilem Alltagsrassismus auseinandersetzen. In diesem zweiten Leben hat sie sogar einen weißen Freund, den sie vor ihrem Vater geheim hält.

Die Kindheitsfreunde Starr (Amandla Stenberg) und Khalil (Algee Smith) fahren durch die Gegend, hören Musik und plaudern über alte Zeiten. (2018 Twentieth Century Fox)

Dann aber holt sie ihre Herkunft mit aller Härte ein. Nach einer Party fährt Starr mit ihrem Kindheitsfreund Khalil (Algee Smith) nach Hause. Unterwegs geraten die beiden in eine Polizeikontrolle. Als Khalil eine unvorsichtige Bewegung macht, erschießt ihn ein junger Polizist ohne zu zögern. Regisseur George Tillmann Jr. schont sein Publikum in dieser drastischen Szene nicht, sondern zeigt, wie Starrs gutmütiger Freund verblutet, während sie, von dem Polizisten gefesselt, hilflos dabei zusehen muss. Ähnlich wie Khalil ist es 2009 Oscar Grant ergangen, einem 22-jährigen unbewaffneten Schwarzen, der von einem Polizisten in den Rücken geschossen wurde - und dessen Tod Autorin Angie Thomas zu ihrem Buch inspiriert hat.

Bis zur letzten Minute fesselnd

Mit dem Doppelleben von Starr (Amandla Stenberg) ist es vorbei, nachdem ihr Kumpel Khalil von einem weißen Polizisten erschossen wurde. Ihr weißer Freund Chris (K.J. Apa) ahnt nichts davon, dass sie in zwei Welten verkehrt. (ProSieben / 2018 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.)

Sowohl Polizei als auch Medien beginnen sofort damit, Khalil, der für den Kleingangster King (Anthony Mackie) gedealt hat, als gefährlichen Kriminellen darzustellen. Die traumatisierte Starr muss sich nun in einem schmerzlichen Prozess entscheiden, ob sie lieber schweigen oder vor einer Jury aussagen will. Dafür müsste sie jedoch ihr sorgsam gepflegtes Doppelleben aufgeben und nicht zuletzt sich und ihre Familie in Gefahr bringen. Denn Gangsterboss King hat großes Interesse daran, den Vorfall unter den Teppich zu kehren.

Amandla Stenberg verkörpert die beiden miteinander im Streit liegenden Seiten von Starr derart überzeugend, dass der das komplexe Thema des strukturellen Rassismus auch für jüngere Menschen hautnah erfahrbar machende Film bis zur letzten Minute fesselt. Auch Algee Smith spielt sich in seiner kurzen Präsenz in die Herzen der Zuschauer. Das Ende, auf das der Film zusteuert, mag zwar etwas plakativ geraten sein. Aber eines macht „The Hate U Give“ deutlich: Rassismus ist mitnichten nur ein Problem der Vergangenheit.