An der Rückseite dieses Hofes wurde vergangenen Freitag eine Leiche gefunden. Am Mittwoch haben Ermittler auf einem Nachbargrundstück zwei weitere Leichen gefunden. (dpa)

Die Polizei hat keine Hinweise auf weitere Todesopfer in Hille und sucht deshalb an den Fundorten auch nicht weiter. "Wir stellen jetzt die Suchmaßnahmen ein", sagte eine Sprecherin der Polizei Bielefeld am Donnerstag. Sollte sich aber herausstellen, dass es sich bei den beiden am Mittwoch gefundenen Leichen nicht um die zwei verschwundenen Männer aus Hille handele, würden die Ermittler zu den Höfen zurückkehren.

In im ostwestfälischen Hille an der Grenze zu Niedersachsen war am Freitag ein 30-jähriger Toter in einer Scheune gefunden worden. Bei der Suche nach dem 71-jährigen Nachbarn des mutmaßlichen Täters sowie einem 65 Jahre alten ebenfalls verschwundenen Mann aus Hille wurden am Mittwoch zwei vergrabene Leiche gefunden. Eine Obduktion soll am Donnerstagnachmittag Aufschluss über die Identität der Toten geben. (dpa)

++ Diese Meldung wurde am 15.3.18 um 10.36 Uhr aktualisiert. ++