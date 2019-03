In den 90er-Jahren war Luke Perry der Schwarm vieler Frauen. Am 4. März verstarb der Schauspieler im Alter von 52 Jahren. (Fox Television/Courtesy of Getty Images)

Der Tod von Luke Perry löst weltweit Bestürzung aus. Im Alter von nur 52 Jahren verstarb der Schauspieler am Montag (4. März) an den Folgen eines schweren Schlaganfalls, den er wenige Tage zuvor erlitten hatte. Die Ärzte hatten Perry in ein künstliches Koma versetzt, doch die Schäden waren zu schwer. Laut seines Pressesprechers starb er im Kreise seiner Familie. Seine Verlobte Wendy Madison Bauer, seine Eltern und Geschwister sowie seine Ex-Frau Minnie Sharp mit den gemeinsamen Kindern Jack und Sophie waren an seiner Seite.

Wie das US-Magazin „People“ berichtet, reiste Perrys Tochter Sophie umgehend aus Afrika an, als sie vom Zustand ihres Vaters erfuhr. Seit einigen Wochen befand sich die 18-Jährige auf einer Reise über den Kontinent, postete immer wieder Fotos auf ihrer Instagram-Seite. Dort teilte sie nun auch ein erstes Statement zu ihrem schweren Verlust: „In der letzten Woche ist so viel passiert. Alles geht so schnell“, schrieb sie zu einem Foto aus glücklichen Tagen, auf dem sie und ihr Vater in die Kamera strahlen. „Ich bin nicht sicher, was ich in dieser Situation sagen oder tun soll. Es ist etwas, auf das man nicht vorbereitet ist, besonders, wenn alles im Fokus der Öffentlichkeit passiert.“ Dennoch wolle sie die Fans ihres Vaters wissen lassen, dass sie und ihre Familie für all die Liebe und Unterstützung dankbar sind, die ihnen entgegengebracht wird, „nur eben im Stillen“.