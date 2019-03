Ryan Adams hat nach Missbrauchsvorwürfen gegen ihn seine gesamte Tour abgesagt. (Samir Hussein/Getty Images)

Nach den schwerwiegenden Missbrauchsvorwürfen gegen Ryan Adams hat der Musiker seine gesamte geplante Tournee durch Großbritannien und Irland abgesagt. Betroffen ist unter anderem auch das Konzert in der Londoner Royal Albert Hall. Ab Montag können die Fans ihre Tickets zurückerstatten lassen. Nach einem Mitte Februar in der „New York Times“ veröffentlichten Bericht über sexuelles Fehlverhalten des Briten hatten viele enttäuschte Fans eine Rückerstattung der Tickets verlangt, die ihnen aber vorenthalten wurde.

Die US-Zeitung hatte einen Bericht veröffentlicht, in dem mehrere Frauen, darunter auch seine Ex-Frau Mandy Moore, dem Musiker emotionalen Missbrauch unterstellen. In dem Artikel heißt es, Adams habe ein besonderes Interesse an jungen Künstlerinnen gehabt, durch seine Unterstützung hätten ihre Karrieren erst begonnen. Dabei soll Adams ein besonders manipulatives Verhalten an den Tag gelegt haben. Für seine Starthilfe bei den jungen Musikerinnen habe er im Gegenzug sexuelle Forderungen gestellt.

Auch Ex-Frau Mandy Moore hatte Ryan Adams beschuldigt. (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images for Fendi)

„Erschütternd unrichtig“

Vor der Absage seiner Tour hatte Ryan Adams die Vorwürfe vehement zurückgewiesen: „Das Bild, dass dieser Artikel zeichnet, ist erschütternd unrichtig“, so Adams in einer Mitteilung auf Twitter. Einige der Details darin seien „verdreht“, „übertrieben“ oder „schlichtweg falsch“, schreibt er weiter.

Auch seine Ex-Frau, Schauspielerin und Sängerin Mandy Moore, kommt in dem Artikel der „New York Times“ zu Wort. Das Paar war sechs Jahre verheiratet und ließ sich 2016 scheiden. In dieser Zeit habe Adams ihr immer wieder gesagt, sie sei keine richtige Musikerin. Durch sein manipulatives und kontrollierendes Verhalten habe sie entscheidende Kontakte in der Branche nicht knüpfen können.

Über seinen Anwalt reagierte Adams auf die Anschuldigungen seiner Ex-Frau. Laut „New York Times“ sei Moores Sicht auf ihre Beziehung eine komplett andere als seine, er habe sie immer unterstützt in ihrem „äußerst verdienten beruflichen Erfolg“.

Auf Twitter versucht Adams, durch eine Entschuldigung die Wogen zu glätten: „Ich bin kein perfekter Mann und ich habe viele Fehler gemacht.“ Bei jedem, den er unbeabsichtigt verletzt habe, wolle er sich „uneingeschränkt“ entschuldigen.