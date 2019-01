Befragung bei Bier und Korn (von links): Die Kommissare Nora Dalay (Aylin Tezel) und Jan Pawlak (Rick Okon) mit dem ehemaligen Bergmann Stefan Kropp (Andreas Döhler). "Tatort"-Szenen wie diese lösten beim Dortmunder OB Verärgerung aus. (WDR/Thomas Kost)

„Plumpe Darstellung“, „maximal lächerlich“, „fortwährendes Mobbing gegenüber einer Stadt“: Mit scharfen Worten hat zum Wochenbeginn der Dortmunder Oberbürgermeister Ullrich Sierau den „Tatort“ aus seiner Stadt angegriffen. In einem offenen Brief legte er den Programmverantwortlichen sogar die Einstellung der Krimi-Produktion nahe. Nun hat der verantwortliche WDR mit einer Pressemitteilung auf den offenen Brief des OBs reagiert. Beschwichtigend im Ton, aber durchaus kämpferisch in der Sache.

„Der WDR zeigt in seinen vielen Dortmunder Tatort-Folgen ein vielschichtiges Bild der Stadt, etwa durch diverse Milieus und Drehorte wie den Phoenixsee, den Westfalenpark oder das Dortmunder 'U'“, verteidigt sich der ARD-Sender in der Mitteilung. Beim „Tatort“ handle es sich um Fiktion, wird weiter klargestellt, auch wenn „aus dramaturgischen Gründen“ immer wieder „verdichtet und zugespitzt“ würde: „Dadurch können einzelne Szenen von den einen als Klischees empfunden werden, von anderen als realitätsnahe Darstellungen. Das polarisiert, löst Debatten aus - das ist aus unserer Sicht nicht negativ, sondern bereichernd.“

Der Dortmunder "Tatort" (Szene aus der Folge "Zorn" mit Götz Schubert, links, und Jörg Hartmann) steht in der Kritik. (WDR/Thomas Kost)

Die letzte Dortmunder Zeche schloss schon 1987

Die Publikumsreaktionen auf die Krimis rund um den Parka tragenden exzentrischen Kommissar Peter Faber, gespielt von Jörg Hartmann, seien „überwiegend positiv“, bei den letzten öffentlichen Vorführungen in Dortmund habe es „viel Applaus“ gegeben. Tatsächlich erzielte die zuletzt gesendete Folge „Zorn“ über das Ende des Tagebaus und den schmerzhaften Strukturwandel der Region hervorragende Einschaltquoten. 9,22 Millionen Menschen schalteten am Sonntagabend im Ersten ein. Die meisten Kritiker urteilten wohlwollend über den Film.

Regisseur Andreas Herzog (zweiter von links) setzte den "Tatort: Zorn" in Szene. (WDR/Thomas Kost)

Ullrich Sierau hält dagegen, die zuletzt gesendete Folge lasse ein „Mindestmaß an Bezug zur Realität“ vermissen. In „Zorn“ geht es um die Schließung einer Dortmunder Zeche. Dabei, so der OB, sei der Strukturwandel in der Stadt längst vollzogen. Die letzte Dortmunder Zeche schloss in Wahrheit schon 1987. Auch stört sich der SPD-Politiker an der Darstellung der Arbeiter, die Bier trinkend und in Trainingsanzügen vor heruntergekommenen Häusern zu sehen seien. An den WDR-Intendanten Tom Buhrow gerichtet schrieb Sierau: „Ich persönlich hätte nichts dagegen, wenn Sie den Dortmund-Tatort einstellen und Kommissar Faber und sein Team in den vorzeitigen Ruhestand schicken würden.“