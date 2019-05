Unerwartetes Comeback für die Band Vengaboys: Im Zuge der österreichischen Regierungskrise stürmt ihr Song "We're Going To Ibiza" die Charts. Damit steht das Lied zum zweiten Mal nach 1999 an der Spitze der österreichischen Hitparade. (PR)

Während Österreich unter einer schweren Regierungskrise ächzt, erlebt eine Euro-Dance-Band ein ungeahntes Comeback: „We're Going to Ibiza“, einer der bekanntesten Songs der niederländischen Combo Vengaboys, feiert gerade einen steilen Aufstieg in den Charts und hat sogar die Spitze der iTunes-Charts erklommen. Damit steht das Lied aus dem Jahr 1999 zum zweiten Mal ganz oben in den österreichischen Charts - und das genau 20 Jahre später. Neben dem Charterfolg wurde das Lied auch auf zahlreichen Demonstrationen gegen die Regierungskoalition gespielt. Auf Twitter zeigten sich die Musiker überrascht vom plötzlichen Erfolg und fragten: „Hey @janboehm Did you make this happen?!“ Hintergrund der Anspielung: ZDF-Satiriker Jan Böhmermann hatte als Reaktion auf das am Freitag veröffentlichte Video den Link zu dem Musikvideo der Vengaboys geteilt.

Im Zentrum des Regierungsskandals, der seit dem vergangenen Wochenende die Schlagzeilen bestimmt, steht ein heimlich aufgenommenes Video einer Ferienresidenz in Ibiza, das den mittlerweile zurückgetretenen Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) in Verhandlungen mit einer vermeintlichen russischen Oligarchen-Nichte zeigt. In zunächst über deutsche Medien verbreiteten Ausschnitten ist unter anderem zu sehen und zu hören, wie Strache mutmaßlich illegale Gegenleistungen anbietet, sollte die Frau ihm beim Wahlsieg behilflich sein. Im Zuge der Affäre hat der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz Neuwahlen ausgerufen.