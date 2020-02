Als erste Gay-Datingshow darf "Prince Charming" auf den Grimme-Preis hoffen, nun legt der Streamingdienst TV NOW mit zwei neuen Formaten nach: "Are You The One?" und "The Diva in me" werden 2020 an den Start gehen. (TVNOW)

Mit „Prince Charming“, der ersten schwulen Dating-Show im deutschen Fernsehen, kann sich TVNOW Hoffnungen auf den begehrten Grimme-Preis machen. Nun legt der RTL-Streamingdienst noch eine Schippe drauf: Gleich zwei neue Formate sollen das „Love-Reality“-Angebot erweitern. Beide sollen noch dieses Jahr starten.

„Are You The One?“ ist der Titel einer neuen Dating-Show. In Südafrika begeben sich dabei je zehn männliche und weibliche Singles auf die Suche nach ihren persönlichen Traumpartnern. Vorab wurden diese von einem Expertenteam sorgfältig ausgewählt. Doch wer passt zu wem? Das müssen die Teilnehmer mit einer eigens entwickelten Strategie herausfinden, um am Ende gemeinsam 200.000 Euro zu gewinnen.

Ebenfalls neu ist die Makeover-Reality-Show „The Diva in me“. Hier helfen drei Drag-Queens acht Frauen bei der Suche nach ihrem Selbstbewusstsein. Pro Folge erzählt dafür eine Kandidatin von ihren persönlichen Wünschen und Träumen. Auf dieser Grundlage verwandelt sie sich mit Hilfe der Profis am Ende selbst in eine stolze Drag Queen.