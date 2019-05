Grund zur Freude für Ed Sheeran: Der Mega-Star konnte im vergangenen Jahr sein Vermögen verdoppeln und verfügt nun über umgerechnet 186 Millionen Euro. (Gareth Cattermole/Getty Images)

Gute Nachrichten für Ed Sheeran - und das noch, bevor am Freitag seine neue Single „I Don't Care“, eine Zusammenarbeit mit Justin Bieber, veröffentlicht wird. Nach seiner erfolgreichen „Divide“-Tour konnte der britische Sänger im vergangenen Jahr sein Vermögen auf umgerechnet 186 Millionen Euro verdoppeln. Das geht aus einer aktuellen Liste der reichsten Musiker in Großbritannien und Irland hervor, die die „Sunday Times“ veröffentlichte. Auf dieser nimmt Sheeran momentan den 17. Platz ein und überholte damit sogar Pop-Star Adele, die mit „nur“ 174 Millionen Euro auf Platz 17 folgt.

Die 94 Auftritte, die der 28-jährige Brite im Rahmen seiner Tour im vergangenen Jahr spielte, sollen demnach 395 Millionen Euro eingespielt haben. Noch nie zuvor war eine Tournee im Zeitraum von einem Jahr finanziell lukrativer. Bis an die Spitze der Geldrangliste ist es für Sheeran, den reichsten jungen Musiker, allerdings noch ein weiter Weg. Ganz oben und mit weitem Abstand thront der Komponist Andrew Lloyd Webber, der mit einem Vermögen von 952 Millionen Euro knapp an der Milliarde vorbeischrammt. Auf den Plätzen folgen Ex-Beatle Sir Paul McCartney und dessen Frau Nancy Shevell (871 Millionen Euro), die irische Rockband U2 um Frontsänger Bono (677 Millionen Euro) und Sir Elton John (372 Millionen Euro). Außerdem sind unter anderem Sir Mick Jagger, Keith Richards und Sting in den Top 10 vertreten.