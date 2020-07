Roberta Bieling

Nach Schwächeanfall in Live-Sendung: RTL-Moderatorin gibt Entwarnung

teleschau

Wie geht es Roberta Bieling nach dem Schwächeanfall in der „Punkt 12“-Sendung vom Montag? In einem Video und via Instagram meldete sich die Moderatorin zu Wort. Auch zahlreiche ihrer Fans reagierten.