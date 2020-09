Der US-amerikanische Musiker Bruce Springsteen kann auf eine mehr als 40-jährige Karriere zurückblicken. (Sony Music)

Der „Boss“ ist zurück: Gemeinsam mit der E Street Band veröffentlicht Bruce Springsteen ein neues Album. „Letter To You“ soll bereits am 23. Oktober erscheinen. Es ist das erste gemeinsame Album seit sechs Jahren.

Zwölf neue Songs soll der Longplayer umfassen. Bei dreien, „Janey Needs A Shooter“, „If I Was The Priest“ und „Song For Orphans“, handelt es sich um Neuaufnahmen bislang unveröffentlichter Songs aus den 1970-ern. Die übrigen neun wurden von Grund auf neu komponiert.

"Letter To You" erscheint am 23. Oktober. (Sony Music)

Wie die Plattenfirma mitteilt, entstanden die Aufnahmen in Springsteens Home Studio in New Jersey. Der Musiker selbst war neben Ron Aniello an der Produktion beteiligt. Als Musiker wirkten neben Springsteen und dessen Ehefrau Patti Scialfa die Künstler Roy Bittan, Nils Lofgren, Garry Tallent, Stevie Van Zandt, Max Weinberg, Charlie Giordano und Jake Clemons mit. Das Video zum titelgebenden Song ist ab sofort auf YouTube abrufbar.

„Ich liebe die Emotionalität von 'Letter To You'“, erklärt Springsteen. „Und ich liebe den Sound der E Street Band, die komplett live im Studio spielt, so wie wir es noch nie zuvor gemacht haben, ganz ohne Overdubs.“ Er fährt fort: „Wir haben das Album in nur fünf Tagen gemacht, und es stellte sich als eines der größten Aufnahmeerlebnisse heraus, die ich je hatte.“

Springsteens 20. Studioalbum

Bruce Springsteens Musikkarriere begann vor mehr als 40 Jahren: 1973 erschien sein Debütalbum „Greetings from Asbury Park, NJ“. Bis heute wurde er unter anderem mit 20 Grammys, einem Oscar und einem Tony Award ausgezeichnet. „Letter To You“ ist nun sein 20. Studioalbum. Erst im Juni 2019 hatte der inzwischen 70-Jährige mit „Western Stars“ das erste Album nach fünfjähriger Pause veröffentlicht. Damals landete er in mehreren Ländern weltweit auf Platz eins der Charts.

Mit der E Street Band arbeitete Springsteen zuletzt 2016 zusammen. Ihre damalige „The River“-Tour wurde von dem US-amerikanischen Magazin „Billboard“ und der Fachzeitschrift „Pollstar“ als „Top Global Tour“ ausgezeichnet.