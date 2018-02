Kehrt nach sieben abgesagten Konzerten auf die Bühne zurück: Helene Fischer (Christina Kuhaupt)

Erleichterung bei Tausenden Fans: Nach sieben abgesagten Konzerten will Schlager-Star Helene Fischer ("Atemlos") am Freitagabend in Wien wieder auf der Bühne stehen. Das Konzert finde statt, teilte der Veranstalter Semmel-Concerts am Donnerstagabend auf Facebook mit. Die 33-Jährige hatte auf Anraten ihres Arztes zuletzt fünf Auftritte in Berlin und zwei in Wien abgesagt. Zu möglichen Ersatzterminen dafür will sich der Veranstalter im Laufe der kommenden Woche äußern.

Außer am Freitag sind in Wien auch Shows am Samstag und Sonntag (17./18.2.) geplant. Bis Anfang März kommen noch jeweils fünf Auftritte in Oberhausen (20./21./23./24./25.2.) und in München (27./28.2. sowie 2./3./4.3.) hinzu. Die Sängerin plant in diesem Jahr auch noch eine Stadiontour durch Deutschland. Dabei will Fischer im Juli auch im Berliner Olympiastadion auftreten.