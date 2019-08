Oliver Pocher (links) hat sich nach einer Twitter-Fehde mit der AfD nun mit dem Landtagsabgeordneten Dr. Martin Vincentz (rechts) getroffen. Das von Wolfram Kons moderierte Gespräch ist am Freitag, 2. August, in der RTL-Sendung "Guten Morgen Deutschland" zu sehen. (TVNOW)

Nachdem sich Comedian Oliver Pocher in den letzten Tagen einen regelrechten Twitter-Krieg mit der AfD lieferte, kam es nun zu einem Streitgespräch - im Fernsehen. Der 41-Jährige wurde gemeinsam mit Dr. Martin Vincentz, einem AfD-Landtagsabgeordneten in Nordrhein-Westfalen, zur RTL-Sendung „Guten Morgen Deutschland“ mit Moderator Wolfram Kons eingeladen.

„Im Twitterzoff zwischen Oliver Pocher und einigen AfD-Politikern gibt es neue Bewegung“, vermeldete RTL am Donnerstagnachmittag und gewährte noch vor der Ausstrahlung mit kurzen Zitaten einen Einblick in die bereits aufgezeichnete TV-Diskussion. Demnach erklärt Pocher seinem Gegenüber: „Die Ausfälle sind bei euch einfach am höchsten.“ Außerdem stellte er fest: „Wenn ich alles von euch kommentieren würde, komme ich ja nicht aus dem Twittern raus.“ Darauf reagierte Martin Vincentz, indem er seine Sichtweise erklärte. „Ich habe manchmal den Eindruck, da wird auch mal viel mit kokettiert: 'Der AfD gebe ich mal einen mit - das gibt so ein bisschen gratis Applaus'“, so der AfD-Politiker.

Das gesamte Gespräch, das bereits aufgezeichnet wurde, wird am Freitag, 2. August, in der RTL-Sendung „Guten Morgen Deutschland“ (ab 6.00 Uhr) ausgestrahlt. Hintergrund der Fehde ist die Debatte um das grausame Schicksal des achtjährigen Jungen, der Anfang der Woche von einem Eritreer zusammen mit seiner Mutter vor einen ICE geschubst wurde. Der Junge überlebte die unfassbare Tat nicht. „Schützt endlich die Bürger unseres Landes - statt der grenzenlosen Willkommenskultur!“, äußerte sich AfD-Politikerin Alice Weidel dazu, woraufhin Oliver Pocher sie scharf kritisierte und Weidels Tweet als „dumm und ekelhaft“ bezeichnete. Es folgte eine wahre Kommentarflut.