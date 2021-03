Johannes B. Kerner moderierte die zweite Promi-Ausgabe der "Quiz-Champion"-Reihe. (ZDF/Max Kohr)

Es ist ja nicht so, dass Frank Plasberg nicht gut ausgelastet wäre. Bekanntlich greift er ja in seinem ARD-Polittalk „Hart aber fair“ regelmäßig die Aufregerthemen der Nation auf. Zeit für Einsätze in der Fernsehunterhaltung bleibt aber noch genug - als Gastgeber von eigenen ARD-Sendungen oder so wie jetzt als einer der Stargäste in der neuen Ausgabe der ZDF-Show „Der Quiz-Champion - Das Promi-Special“. Plasbergs Kollege und Allzweckmoderator Johannes B. Kerner möchte dabei den klügsten Kopf unter deutschen TV-Persönlichkeiten krönen. Zum Wettkampf treten Olaf Schubert, Laura Karasek, Anneke Kim Sarnau und eben Frank Plasberg an.

Schlag die Gesthuysen

Sie wollen deutsches Promi-Superhirn werden (von links): Anneke Kim Sarnau, Olaf Schubert, Frank Plasberg, Chris Tall und Laura Karasek. (ZDF/Max Kohr)

Was das laut Eigenwerbugn „härteste Quiz“ im deutschen Fernsehen diesmal so pikant macht: Gesucht wird eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger für die erste Promi-Siegerin der Reihe. Und die hieß Anne Gesthuysen - die Gattin von Frank Plasberg. Beide dürften als bestens geübt gelten: Immerhin traten Gesthuysen und Plasberg zwischen 2016 und 2017 werktäglich jeweils im von Jörg Pilawa moderierten ARD-Quiz „Paarduell“ an. Sie wissen also, wie man sich strategisch geschickt der im ZDF-Promi-Special möglichen Siegprämie von 25.000 Euro für einen guten Zweck annähert.

Keine Sonderbedingungen gelten für die Prominenten beim tatsächlich taffen Spielmodus: Alle Kandidaten müssen sich mit Experten messen - im direkten Duell. Und da gilt es, Ulrich Wickert in der Disziplin „Zeitgeschehen“, Jürgen von der Lippe im Fach „Literatur und Sprache“, Katrin Müller-Hohenstein bei Sport-Fragen, Bastian Pastewka („Film und Fernsehen“) und Tim Mälzer („Ernährung“) zu schlagen.