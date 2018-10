In der RTL-Datingshow "Adam sucht Eva" (ab Samstag, 3. November, 22.30 Uhr, RTL) lassen Kandidaten auf der Suche nach der großen Liebe alle Hüllen fallen. Neben Normalos sind in der neuen Staffel auch wieder Prominente dabei, unter anderem Gina-Lisa Lohfink. (MG RTL D)

Das Boot schippert Richtung Liebe - zumindest im Idealfall: 13 Singles suchen auch in diesem Jahr ihr Glück bei „Adam sucht Eva“ (ab Samstag, 3. November, 22.30 Uhr, RTL). Auch drei Prominente lassen bei der Nackt-Dating-Show die Hüllen fallen: Gina-Lisa Lohfink, Tattoomodel Jan Sokolowsky und „DSDS“-Teilnehmerin Emilija Mihailova sind auf der Insel mit von der Partie. „Die einen mögen eher das Natürliche, andere eher das Extreme. Ich finde mich besser jetzt“, erklärt beispielsweise Gina-Lisa Lohfink vielsagend, bevor sie sich ohne Kleidung präsentieren wird.

In fünf Folgen wird nicht auf einer Trauminsel, sondern auch auf einem Schiff geflirtet. Am Ende wird das Boot vor der Insel Rhodos ankern. Auch dieses Mal wird es wieder einige Spiele und Challenges geben. Wer wird am Ende der Schifffahrt samt Traumpartner an Land gehen und in das Camp auf Rhodos einziehen. Wer das gleich nach der ersten Folge erfahren möchte, kann die restlichen vier Teile schon ab Samstag, 3. November, 23.45 Uhr, bei TV NOW abrufen.

Nach ihrer Teilnahme bei "Germany's Next Topmodel" 2008 tingelte Gina-Lina Lohfink durch diverse Reality-TV-Formate. Jetzt zeigt sie sich in "Adam sucht Eva" so, wie die Natur sie schuf - und der Chirurg nachgeholfen hat. "Die einen mögen eher das Natürliche, andere eher das Extreme. Ich finde mich besser jetzt!", erklärt die 32-Jährige. (MG RTL D)

Dass die Nackt-Dating-Show durchaus auch ein Liebestreffer sein kann, das haben Moderator Peer Kusmagk und Sportlerin Janni Hönscheid im Jahr 2016 bewiesen. Die beiden sind nach wie vor ein Paar und haben bereits einen gemeinsamen Sohn.