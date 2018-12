Hendrik Duryn (rechts) ist "Der Lehrer". Zum Auftakt von Staffel sieben muss er sich um Dennis (Paul Sundheim) kümmern - der sorgt mit seinen ständigen Mutproben für ziemlich viel Wirbel. (MG RTL D / Frank Dicks)

Seit 2007 ist Hendrik Duryn als Stefan Vollmer in der Dramedyserie „Der Lehrer“ zu sehen. Nach konstant guten Quoten startet RTL auch die siebte Staffel in der Primetime, mit zehn neuen Folgen. Zudem hat der Kölner Privatsender seine sympathische und erfolgreiche Sitcom „Magda macht das schon!“ verlängert. In sechs Doppelfolgen darf sich die quirlige polnische Pflegekraft Magda (Verena Altenberger) im direkten Anschluss an die Pädagogen-Abenteuer wieder um das Wohlergehen der Familie Holtkamp kümmern. Zur Freude der Fans hat RTL seinen Seriendonnerstag auch im Jahr 2019 mit den beiden beliebten Formaten reaktiviert.

„Der Lehrer“ ist im Gegensatz zu „Fack ju Göhte“ weniger auf Krawall gebürstet und will stattdessen mit tiefschürfenden, aber nie moralinsauren Geschichten punkten. Und das klappt auch in der neuen Staffel wieder gut. In der ersten Folge muss sich Vollmer mit einer Schülergruppe auseinandersetzen, die permanent Mutproben veranstaltet. Parallel dazu hat er private Sorgen: Karin (Jessica Ginkel) leidet unter Amnesie - die vergangenen drei Jahre sind futsch!

Erinnerungslücke: Wie werden Karin (Jessica Ginkel) und Stefan (Hendrik Duryn) in "Der Lehrer" mit dieser Situation zurechtkommen? (MG RTL D / Frank Dicks)

Auch in „Magda macht das schon!“ werden ernste Töne angeschlagen. Doch hier dominieren ganz klar der tolle Humor und das augenzwinkernde Spiel mit Klischees. In Episode eins der dritten Season müssen Tobi (Matthias Komm) und Waltraud (Hedi Kriegeskotte) gezwungenermaßen im Team arbeiten. Zu allem Überfluss bleiben sie auch noch im Aufzug hängen! Kann Magda an ihrem freien Tag herausfinden, wo die beiden - im wahrsten Wortsinne - stecken? Verena Altenberger ist als hübsche Altenpflegerin nicht nur optisch, sondern auch schauspielerisch wie gewohnt ein absoluter Hingucker.